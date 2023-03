150 anni di Reyer Venezia, un omaggio anche alle giocatrici storiche

Nell’ambito dei festeggiamenti per i 150 anni della Reyer Venezia, domenica sera al Taliercio in occasione del Match di campionato contro la Virtus Segafredo Bologna, sono state invitate le giocatrici della storica promozione in Serie A della stagione 2000/01.

MESTRE- In questa stagione sportiva, nell’ambito dei festeggiamenti per i 150 anni della società Reyer Venezia, prima di ogni partita casalinga vengono omaggiati atleti e tecnici storici che con le loro imprese hanno reso ancora più grande il nome della squadra orogranata.

Domenica sera, in occasione della partita della squadra femminile contro la Virtus Segafredo Bologna (persa poi con il punteggio di 60 – 85), al Taliercio sono state ospiti le atlete che hanno guadagnato la storica promozione in Serie A1 nella stagione 2000/2001.

Quell’anno infatti, dopo un terzo posto in regular season, le orogranata vinsero in casa contro Pozzuoli 78 – 54 e conquistarono così la meritata promozione nella serie maggiore. Una squadra giovane, con molti elementi cresciuti nel settore giovanile tra cui Angela Gianolla (35 presenze in Nazionale) vincitrice poi di 2 campionati italiani con Taranto, 2 Coppa Italia e 3 Supercoppe italiane e attualmente nello Staff tecnico di Coach Giampiero Ticchi che con le orogranata ha conquistato la supercoppa 2020 e lo scudetto 2021.

Il roster era formato da Valentina Niero, Alessia Cappuccio, Francesca Gabotti, Anna Pozzan, Michela Cecchinato, Francesca Biral, Francesca Boldrin, Roberta Perini e Angela Gianolla più le assenti Chiara Ronchin, Simona Vedovati, Helga Blasutta.

Francesca Biral ha poi commentato: “È stato un piacere rivedere le mie compagne, ritrovando lo stesso affetto reciproco di allora. Riprovare lo stesso entusiasmo è stato molto emozionante. Le ringrazio tanto, e soprattutto un grande grazie a Paolo De Zotti che ci ha fatto rivivere quella bellissima annata.“