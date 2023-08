10 anni di “Rosso d’Inverno”. Il Concorso Letterario Nazionale celebra Italo Calvino

È con grande entusiasmo che l’Amministrazione Comunale di Casier annuncia l’apertura ufficiale del bando per la X edizione del Concorso Letterario Nazionale per racconti brevi “ROSSO D’INVERNO”, promosso in collaborazione con l’Associazione Produttori Radicchio Rosso di Dosson. Il Concorso, che si conferma un appuntamento fisso nel panorama letterario nazionale, segna un decennio di impegno verso la promozione della scrittura e della creatività.

CASIER – L’edizione di quest’anno, infatti, rafforza il prestigio nazionale del Concorso quale punto di riferimento per gli autori emergenti o affermati, consolidando il suo ruolo nella valorizzazione dell’arte della parola scritta.

Nel centenario della nascita del grande scrittore italiano Italo Calvino, il tema scelto per l’edizione 2023 è “la leggerezza”. Prendendo ispirazione dalle sue parole evocative, “esiste una leggerezza della pensosità, così come tutti sappiamo che esiste una leggerezza della frivolezza; anzi, la leggerezza pensosa può far apparire la frivolezza come pesante e opaca”, il concorso invita gli autori ad esplorare ed interpretare il concetto di leggerezza in tutte le sue sfumature.

Le candidature per la X edizione del Concorso Letterario Nazionale “ROSSO D’INVERNO” sono aperte fino al 20 dicembre 2023. Tutte le informazioni dettagliate sulle modalità di partecipazione e le regole del concorso sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente: www.comunecasier.it.

I lavori sono sottoposti al giudizio di una Giuria di cinque componenti, così come segue: Presidente Maria Elisa Aloisi (avvocato, scrittrice e vincitrice, fra gli altri, del rinomato Premio Tedeschi – Giallo Mondadori 2021), Mara Zia (presidente del Premio Lorenzo Da Ponte e presidente della Casa Editrice Diastema), Alessandro Sbrogiò (operatore culturale, scrittore e vincitore del Premio Da Ponte prima edizione e del Premio Più a sud di Tunisi – sez. Narrativa 2022), Cristina Colombera (giornalista pubblicista, direttore del quotidiano online Il Nuovo Terraglio e del magazine settimanale Il Giornale delle Buone Notizie) e Gianluca Prestigiacomo (giornalista pubblicista, scrittore, è tra i fondatori dell’Osservatorio Veneto sul fenomeno mafioso).

La proclamazione dei vincitori e la cerimonia di premiazione avverranno nell’ambito della 37ª edizione della Festa del Radicchio Rosso di Treviso IGP di Dosson (Casier) in programma nel mese di febbraio 2024.

Ai primi tre classificati saranno attribuiti i seguenti premi:

1° PREMIO di € 600, attestato e valigetta di radicchio rosso IGP

2° PREMIO di € 300, attestato e valigetta di radicchio rosso IGP

3° PREMIO di € 200, pergamena e valigetta di radicchio rosso IGP

A questi si aggiunge un PREMIO SPECIALE GIOVANI SCRITTORI pari a € 200, conferito assieme all’attestato e ad una valigetta di radicchio rosso IGP ad un under 18.

Tutti i racconti selezionati saranno pubblicati sul quotidiano online Il Nuovo Terraglio, sul magazine settimanale Il Giornale delle Buone Notizie, sulla collana Le vele della casa editrice Supernova e sul sito istituzionale del Comune di Casier. A discrezione della Giuria, possono essere attribuiti ulteriori riconoscimenti, premi speciali, menzioni e segnalazioni di merito.

«“ROSSO D’INVERNO” rappresenta un’occasione imperdibile per celebrare la bellezza della scrittura. In quest’anno speciale, in cui commemoriamo i dieci anni di Concorso e i cento dalla nascita di Italo Calvino, la leggerezza diventa il filo conduttore che ci guida attraverso la complessità della vita e della letteratura – commenta il Sindaco Renzo Carraretto. – Invito tutti gli appassionati di scrittura ad iscriversi e a condividere le proprie visioni creative».

«Il concorso letterario, fiore all’occhiello delle nostre iniziative culturali, è divenuto parte integrante della storia cittadina e incentivare l’amore per la scrittura è una missione nobile che fa onore all’Amministrazione e alla comunità intera di Casier, che con passione ogni anno promuove la manifestazione. Al contempo il concorso è anche uno straordinario veicolo promozionale delle nostre bellezze paesaggistiche, storiche ed enogastronomiche, trovando ispirazione nel prodotto principe della nostra terra: il Radicchio Rosso di Treviso IGP. Il concorso si rinnova ogni anno e il tema scelto per la nuova edizione promette di incanalare l’energia creativa dei suoi partecipanti in direzioni nuove e inaspettate» aggiunge l’Assessore alla Cultura, Istruzione e Turismo, Roberta Panzarin.