ZTL di Mestre libera anche nel 2020

Anche nel 2020 saranno sospesi i divieti di traffico nella Ztl mestrina.

La viabilità sarà libera in via Torre Belfredo., viale Garibaldi. Saranno invece attivi i varchi di via San Rocco, via Manin, via San Pio X e via Brenta Vecchia.

Sempre area pedonale non vigilata via Filzi, via Sauro ed Antonio da Maestre

Via Cappuccina direzione nord, da via Tasso, sarà corsia riservata con telecamere spente. Corsie riservate anche in via Colombo nel tratto tra viale San Marco e via Bissuola con telecamere spente.

Fonte: Veneziatoday

