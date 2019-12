CGIL: diventare anziani a Venezia. Incontro pubblico doman

Diventare anziani a Venezia tra acqua alta e… Questo, il titolo dell’incontro pubblico organizzato dallo SPI Cgil Metropolitano Venezia e dalla Camera del Lavoro Metropolitana Venezia il 20 dicembre alle ore 15.00, in Sala San Leonardo a Venezia , che vede la presenza del Segretario Generale dello SPI Cgil Nazionale, Ivan Pedretti.



“E’ una conversazione a più voci” – spiega Daniele Tronco, Segretario Generale dello SPI Cgil Metropolitano Venezia- sulla situazione degli anziani in una città particolare come Venezia, tenendo conto delle difficoltà che rendono complicata la quotidianità delle persone, soprattutto degli anziani, dei disabili e dei non autosufficienti”.

“Dobbiamo altresì tener presente – sottolinea Tronco – le ulteriori e gravi situazioni di enorme disagio, che l’evento tragico del 12 novembre scorso ha ulteriormente accentuato, soprattutto nei confronti di una fascia di popolazione già esposta a criticità intrinseche a cui, spesse volte, si uniscono problematiche abitative e di reddito”.

“Altro elemento di difficoltà – continua Tronco nella sua analisi – è rappresentato dal progressivo e costante aumento della popolazione anziana e dobbiamo ricordare che Venezia, in quanto tale, rappresenta uno dei comuni con il maggior numero di anziani. Anche l’inesorabile spopolamento della città rende necessario, a maggior ragione, il potenziamento di servizi adeguati nei confronti di questa parte della popolazione.

“Ecco quindi la necessità di un confronto a più voci – conclude Tronco – dove cercare una sinergia di intenti per meglio capire e trovare soluzioni, ormai non più rinviabili, per affrontare queste importanti problematiche, che vedono coinvolta una delle fasce più deboli della nostra società. Come Sindacato Pensionati della Cgil, ce ne facciamo costantemente carico, a partire dalla Contrattazione sociale territoriale e dalla Tutela previdenziale, che realizziamo quotidianamente nelle nostre Sedi diffuse su tutto il Territorio provinciale.

Commenta la news

commenti