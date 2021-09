Zia Caterina alla Parrocchia SS Trinità di Mestre!

La conoscono tutti per la bontà d’animo, per la cura e l’amore che ogni giorno riserva ai suoi “Supereroi”, i bambini malati che lei accompagna in ospedale con allegria e leggerezza a bordo del suo eccentrico taxi tutto colorato, colmo di peluche e di divertimenti di ogni tipo. Lei è Caterina Bellandi, conosciuta ai più come zia Caterina e la mattina del 3 ottobre, alle 09.30, sarà presso la Parrocchia SS Trinità di Mestre (via Terraglio 74/C), per una mattinata di attività dedicate a bambini e famiglie.

L’occasione vedrà inoltre la presentazione del libro “Taxi Milano 25. In viaggio con Zia Caterina, una rivoluzionaria dei nostri tempi” scritto da Alessandra Cotoloni ed edito da Edizioni San Paolo.

L’evento,chesi terrà nel rispetto delle normative COVID-19 vigenti, nasce da una speciale collaborazione tra Giuliamaria Dotto Pagnossin; la Chiesa parrocchiale Santissima Trinità in particolare modo nella figura del Parroco don Fabio Longoni e l’Associazione “Insieme si può fare molto”, attiva nel mestrino per eventi di comunità, corsi extra-scolastici, incontri a tema e attività didattiche. L’appuntamento vuole essere un’occasione, per coloro che vorranno essere presenti, di ascoltare le testimonianze della zia più famosa d’Italia in un momento di incontro e confronto unico ed emozionante.

Dall’uscita del libro sono passati più di sei mesi e zia Caterina non si è fermata un attimo, girando l’Italia intera, da nord a sud, da est a ovest per diffondere il messaggio d’amore che è intrinseco nella sua vita e di riflesso nel volume. L’occasione di incontrarla e di confrontarsi con lei rappresenta un dono prezioso, al punto che dopo anni di dedizione a questa attività così speciale a cui ha dedicato la sua vita, Caterina, fondatrice dell’associazione Milano 25 Odv, ha avviato un nuovo progetto di umanizzazione delle cure, per “dare presenza” e non far sentire solo chi si trova ad affrontare momenti difficili, sopratutto dopo la pandemia che per lungo tempo ci ha tenuti lontani, aumentando le distanze per i soggetti più fragili.

Programma evento:

9.30 – attività per bambini con zia Caterina

10.45 – celebrazione Santa Messa

12.00 – presentazione del libro “Taxi Milano 25. In viaggio con Zia Caterina, una rivoluzionaria dei nostri tempi”. A seguire, aperitivo offerto dall’Associazione Insieme si può fare molto.

A proposito di Taxi Milano25:

“Taxi Milano25. In viaggio con zia Caterina, una rivoluzionaria dei nostri tempi”, scritto da Alessandra Cotoloni ed edito da Edizioni San Paolo, racconta la storia della zia più famosa d’Italia. Una storia d’amore, quella verso il suo compagno Stefano, morto di cancro ai polmoni, ma non solo. Stefano era il taxista di Milano25, il taxi che Caterina ha ereditato come dono d’amore e che ha voluto trasformare in un luogo magico, che ogni giorno, ancora oggi, effettua corse gratuite per l’ospedale a favore dei familiari e dei bambini malati di tumore, che lei chiama Supereroi.

Salita sul magico taxi, l’autrice ha avuto modo di vedere zia Caterina all’opera in mezzo ai bambini, seguiti, coccolati e anche disegnati sulla carrozzeria. Zia Caterina racconta la sua storia partendo dall’inizio della sua avventura. Tra gli episodi salienti l’incontro con Padre Bernardo di San Miniato al Monte di Firenze, con il Clown dottore Patch Adams che l’ha voluta con sé in Russia, con Jovanotti che le ha autografato il taxi e il viaggio da poco concluso in Thailandia, dove ha conosciuto la vita e i problemi della realtà infantile del mondo asiatico. Con la Prefazione di Simone Cristicchi.