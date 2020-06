Zerrman. Degrado nel cantiere edile in via Canova

Riceviamo e volentieri pubblichiamo lettera che una nostra lettrice di Zerman ha inviato all0Ufficio Ambiente del Comune di Mogl

Desidero segnalare(l’ho già fatto diverse volte verbalmente)lo stato di abbandono e degrado in cui giace da una decina di anni il cantiere edile in via Canova a Zerma.Tale situazione ha fatto si che negli spazi sottostanti il piano stradale, probabilmente quelli che avrebbero dovuto essere i garage, si è creato un vero e proprio stagno ed acquitrino con tanto di erbe palustri dove proliferano topi di tutte le razze, bisce, rane e quant’altro. Inoltre è luogo ideale per la proliferazione e infestazione di zanzare con grande disagio per noi abitanti per cui a nulla valgono i prodotti in vendita a tale scopo.

Segnalo anche la precaria recinzione che, in occasione di temporali con vento ,si scardina ed invade la corsia di transito con vero pericolo per le macchine di passaggio.

La buona volonta di un vicino che provvedere come può a sistemarla e puntellarla ha scongiurato finora incidenti.

Alla luce di quanto sopra, chiedo cortesemente doveroso sopralluogo con relativi provvedimenti.

Ringrazio anticipatamente per l’attenzione e porgo distinti saluti.

Lettera firmata

