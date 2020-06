 UN ANNO DI AMMINISTRAZIONE VESNAVER

Un anno fa vinceva le elezioni amministrative del Comune di Spinea la coalizione di Centro Destra. Da allora, ci sentiamo di dire che c’è stato essenzialmente un vuoto di proposte e di visione per la Città dal punto di vista culturale, educativo, sportivo, sociale, mentre si è visto fin da subito un cambio di passo considerevole su urbanistica e piano delle opere pubbliche. E mentre la maggioranza leghista rimane inerte e porta avanti (senza riconoscerne i meriti), i provvedimenti e le opere finanziate dalla Giunta Checchin, noi abbiamo lavorato come opposizione responsabile e propositiva (in un anno sono state presentate ben 16 mozioni, 9 interrogazioni, 2 raccomandazioni, 1 interpellanza, 1 ordine del giorno), oltreché di controllo dell’operato della Giunta, proponendo diverse mozioni, quasi mai accolte, per migliorare la città. Si pensi solo alle ultime, quella per immaginare come potrebbe modificarsi la città e chiedere alla maggioranza di rivalutare, alla luce delle esigenze poste in essere dall’emergenza Coronavirus, gli interventi del Piano Triennale delle Opere Pubbliche (dall’enorme rotonda di piazza Marconi RotoMostro alla sistemazione del circolo Belfiore) e a quella per proporre sostegni importanti per sostenere le imprese locali e il commercio di vicinato.

Per quanto riguarda la Pianificazione del Territorio, ci è rimasto impresso l’intervento del consigliere di maggioranza Giovanni Da Lio che ha pubblicamente ribadito la necessità di mettere una corsia agli imprenditori che investono. È lo stesso consigliere che nella giunta Tessari fece approvare l’ordine del giorno per “dare mano libera ai privati” senza alcun controllo e programmazione pubblica. Con i risultati disastrosi che abbiamo visto. Auspichiamo in un passo indietro da parte dell’attuale amministrazione perché oggi più che mai è necessario difendere il nostro territorio, salvaguardare le zone agricole e aumentare le aree boscate.

In merito ai lavori pubblici nulla è partito per quanto riguarda nuovi percorsi ciclabili e pedonali: tante chiacchiere ma zero fatti: non una parola su “la Pista dei Parchi”, sul completamento del biciplan e del PUMS, per non parlare della messa in sicurezza della pista ciclabile di Via Matteotti. Forti sono invece gli investimenti per il RotoMostro in piazza Marconi da 600.000 € e per la ristrutturazione del circolo Pro Senectute di via Giussani per 400.000 €, il rifacimento del piazzale davanti allo Stadio Allende per ben 250.000 €; fondi che più volte, inascoltati, noi della minoranza abbiamo chiesto di reindirizzare a cose prioritarie: scuole e finanziamento del Piano per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche.