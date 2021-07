Oggi alle 16.15 circa in via Bertoneria, nel tratto da Scandolara a Zero Branco, si è verificato sinistro fra trattore stradale e scooter guidato da 14enne che procedevano nello stesso senso di marcia e che per cause in corso accertamento entravano in collisione. Giovane prelevato da elisoccorso. Carabinieri della Stazione di Zero Branco procedono ai rilievi di legge.