Zanoni (PD): “Maxisequestro di pellet contraffatto, grazie alla Gdf di Treviso: materiale pericoloso per la salute e l’ambiente”

“Grazie alla Guardia di finanza di Treviso per l’ennesimo sequestro di pellet con marchio contraffatto, pericoloso per salute e ambiente”. Andrea Zanoni, consigliere regionale del Partito Democratico commenta così l’operazione delle Fiamme gialle che hanno bloccato un carico di 118 tonnellate di materiale contraffatto o non conforme, con certificazioni di qualità fasulle, prodotto da società con sede in Croazia e Ucraina e alla denuncia di 13 persone. “È un business in forte espansione – sottolinea ancora Zanoni – a giudicare dai numerosi sequestri degli ultimi mesi, sempre nella Marca, da parte della Finanza. L’uso del pellet in Veneto continua ad aumentare in modo esponenziale: secondo uno studio del febbraio 2020, gli impianti, tra stufe, camini chiusi, cucine, termostufe e caldaie sono oltre 144mila. È diventato uno dei combustibili più utilizzati dalle famiglie, perciò se un prodotto non è a norma e contiene sostanze pericolose per la salute, sono state riscontrate tracce di colle e vernici, queste vengono immesse in atmosfera andando a peggiorare ulteriormente la qualità dell’aria che respiriamo. E non ne abbiamo assolutamente bisogno: in Veneto, specialmente in pianura come nel resto del bacino padano, abbiamo l’aria più inquinata d’Europa. Infatti la Corte di giustizia Ue ha già condannato l’Italia due volte, a dicembre 2012 e novembre 2021, per violazione della Direttiva Ue sulla qualità dell’aria, con rischio di multe pesantissime. Perciò – aggiunge in chiusura – l’operazione della Guardia di finanza merita un doppio plauso: fa bene ai consumatori e alla nostra salute e aiuta anche le casse dello Stato”.

