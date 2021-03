CARBONERA: “UNA SCELTA IN COMUNE” – Esprimi la tua volontà sulla donazione

di organi e tessuti.

Il Comune di Carbonera ha aderito al progetto “UNA SCELTA IN COMUNE” con il quale

viene offerta, a tutti i cittadini maggiorenni residenti, l’opportunità di esprimersi in merito alla

DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI, compilando e firmando un semplice modulo.

A partire dal mese di aprile, al momento del rilascio/rinnovo della carta d’identità elettronica, l’operatore

chiederà ai cittadini interessati di esprimere il proprio consenso o diniego alla donazione di organi e

tessuti. Ovviamente rimane anche la possibilità di non esprimersi, in quanto questa espressione non

rappresenta un obbligo ma un’opportunità offerta al cittadino, che potrà comunque cambiare idea sulla

scelta fatta in qualsiasi momento; (sarà ritenuta valida, sempre, l’ultima dichiarazione resa in ordine di

tempo, secondo le modalità previste).

Ogni cittadino può esprimere la propria volontà anche in queste altre modalità:

– Firmando l’atto olografo dell’ AIDO (Associazione Italiana Donatori di Organi, Tessuti e Cellule);

– Recandosi presso gli uffici predisposti dalle ASL di appartenenza;

– Compilando e firmando il Tesserino Blu consegnato dal Ministero della Salute, portandolo sempre con

sé;

– Scrivendo su un foglio libero la propria volontà, ricordando di inserire i dati anagrafici, la data e la firma,

custodendolo tra i documenti personali.

Informatevi e documentatevi per arrivare allo sportello preparati sul tema facendo una scelta

consapevole.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti