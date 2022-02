Zaia: “Una sola parola: grazie!”

“Non avrei mai pensato di ritrovarvi qui dopo 24 mesi” ha esordito oggi il Presidente del Veneto Luca Zaia nella conferenza stampa che segna la chiusura del secondo anno di pandemia e di incontri con i giornalisti presso la sede della Protezione Civile, a Marghera.

Virus SARS-CoV-19, poi Sar-Cov 2 e sue varianti, insieme a: incubazione, contagiosità, test molecolari, test sierologici, test antigenici, quarantena, isolamento, lockdown, zona rossa, zona arancione, zona gialla, zona bianca, riaperture, coprifuoco, contact tracing, vaccinazioni, hub vaccinali, booster, green pass, terapie intensive, monoclonali, titoli anticorpali, plasma iperimmune, mascherine, mascherine FFP2, distanziamento sociale, assembramenti, igiene delle mani, RT, ventilatori, comitato tecnico scientifico, cabina di regia, DPCM, ordinanze, sanità pubblica, DAD, smart working, sono le parole che, oltre ai numeri sempre aggiornati, hanno composto i testi con i quali ‘la stampa’ ha contribuito ad informare i veneti di quanto stava accadendo.

E questa mattina il Presidente Zaia non si è dimenticato di ‘noi’, di quelli che lui ha chiamato ‘inviati di guerra’, di quelli che hanno scritto veri fiumi di parole sul più tragico evento che ha colpito globalmente il mondo in questo XXI secolo.

Zaia ha fatto un excursus con date e ricordi e molti ringraziamenti ai sanitari e ai volontari in primo luogo, ma anche alle commesse e commessi dei supermercati che hanno lavorato anch’essi a mani nude, i primi tempi, per assicurare il cibo alla gente.

Anch’io voglio ringraziare chi ci ha seguiti, chi ha scritto alla redazione de Il Nuovo Terraglio per avere qualche informazione tecnica o per porre qualche domanda al Presidente, nella speranza di aver svolto un lavoro utile.

Ora non ci resta che sperare che tutto stia finendo anche se una certa prudenza dovremo ancora usarla perché i contagi ci sono ancora e pure i ricoveri in terapia intensiva.

Ecco un breve bollettino di oggi, che per la prima volta il Governatore Zaia non ha dato in diretta: 1.800 nuovi positivi, 104 ricoverati in terapia intensiva, 9 le persone decedute.

Silvia Moscati