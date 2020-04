Zaia ” Le riaperture dipendono da Roma, vediamo Lunedi. Elezioni meglio a fine giugno”

Il Governatore Luca Zaia questa mattina ha precisato che “Per la riapertura dipende da Roma è cosa che non dipende da noi. Lunedì avremo un nuovo decreto del Presidente del consiglio dei ministri. “.

“Tuttavia noi abbiamo già un piano per il monitoraggio e l’accompagnamento delle imprese e per la messa in sicurezza dei lavoratori. Comunque ritengo che bisognerà procedere per gradi con il supporto scientifico, evitando rischi di ricadute. Andiamo ormai verso la buona stagione e penso che il virus soffrirà le temperature primaverili.”

Per quanto riguarda le elezioni Zaia pensa che giugno sia la data giusta per andare a votare. “Ad ottobre potremmo andare incontro ad un colpo di coda del virus – afferma il Governatore – e sarebbe un rischio muoverci per le votazioni. Fine giugno è un buon periodo perché saremo in grado di circolare. Votiamo appena possibile. “.

