Zaia: “Il virus Covid gira, ma è cambiato”

Il Governatore Luca Zaia oggi ha precisato che il virus del Covid 19 gira ancora, ma è cambiato.

Infatti ad inizio emergenza finiva in ospedale il 30% dei positivi, oggi solo il 6%. E lo 0,5% in terapia intensiva.

Inoltre in terapia intensiva si è dimezzata la degenza media quindi per il momento, secondo Zaia, non esiste alcuna emergenza sanitaria ospedaliera. Oggi allo stato delle evidenze va bene la mascherina, ma non è necessario imporre limiti orari.

Il Veneto è pronto per dare avvio alla campagna vaccinale anti influenzale con precedenza agli over 60 ed immunodepressi.

Zaia, ha precisato che entro il prossimo 16 ottobre varerà la giunta.

