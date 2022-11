X-mas Run, già 800 i Babbi Natale pronti a correre a Treviso

Entra nel vivo la marcia di avvicinamento all’appuntamento benefico del giorno dell’Immacolata: sabato 3 e domenica 4 dicembre nuove iscrizioni allo stand in Piazza dei Signori. Confermato il percorso da 5 km che toccherà gli angoli più suggestivi della città pronta per la festa. Il ricavato andrà ad Advar Onlus, Fondazione Città della Speranza, Stella di Marta e Anteas.

Sono già 800 i Babbi Natale pronti a correre a Treviso, dove giovedì 8 dicembre andrà in scena la seconda edizione della X-mas Run, l’evento che colorerà di rosso strade e piazze del centro storico, abbinando divertimento, condivisione e solidarietà.

Dopo il successo dell’anno scorso, la Treviso X-mas Run si prepara a tornare ai nastri di partenza con un appuntamento che si annuncia ancora più suggestivo e attraente. L’occasione per vivere l’atmosfera della festa più bella dell’anno indossando il caratteristico abito di Babbo Natale che verrà regalato a tutti i partecipanti adulti (bambini e ragazzi riceveranno, invece, il tradizionale cappellino rosso).

Treviso X-mas Run scatterà alle 10 da Piazza dei Signori e andrà a svilupparsi su un percorso cittadino di 5 km che si concluderà sulle Mura, a Bastioni San Marco, dove i partecipanti saranno accolti da una speciale atmosfera natalizia e da un ristoro con panettone e bevande calde.

Lo spirito di Treviso X-mas Run è quello di una camminata a passo libero, aperta a persone di tutte le età e, naturalmente, con un occhio di riguardo per i bambini. Alla partenza, durante il percorso e all’arrivo, Treviso X-mas Run proporrà eventi a sorpresa per entrare ancora di più nel clima della festa più bella dell’anno. Il tracciato della camminata farà anche tappa negli speciali angoli dedicati al Natale che saranno allestiti nel cuore della città.

L’organizzazione sarà curata da Ventieventi affiancata da alcune realtà associative e sportive della città: Asd Corritreviso, Asd Ride Your Dreams Treviso, i volontari di Città della Speranza e i ragazzi dello staff di Matteo Criveller.

Treviso X-mas Run trasformerà una giornata di festa in una grande occasione di solidarietà. Il ricavato dell’evento, al netto dei costi organizzativi, sarà infatti devoluto a quattro soggetti: Advar Onlus, Fondazione Città della Speranza, Stella di Marta e Anteas.

“Quest’anno, ad Advar Onlus e Fondazione Città della Speranza, abbiamo aggiunto Stella di Marta e Anteas – spiega Silvia Sartorel, presidente dell’associazione Ventieventi -. Lo scopo non è dividere ma moltiplicare le occasioni di solidarietà. Siamo contenti, le iscrizioni stanno andando bene: 800 adesioni sono già tantissime, ma abbiamo davanti a noi più di una settimana per cercare di raddoppiarle o magari triplicarle. Sabato 3 e domenica 4 dicembre, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, saremo con lo stand in Piazza dei Signori per ricevere nuove iscrizioni. In due giorni, lo scorso weekend, sono venuti ad iscriversi in duecento. Poi torneremo in piazza il 7 dicembre, dalle 16 alle 19, in occasione dell’accensione dell’albero di Natale. Treviso X-mas Run aspetta tutti al via”.

Piazza dei Signori a parte, l’adesione alla Treviso X-mas Runè possibile attraverso il portale eventi.omniacomunicazione2.it oppure nei nove punti d’iscrizione fisici: Farmacia Calmaggiore (via Calmaggiore 24, Treviso), Edicola Emanuela Grava (via Emilia 25, San Liberale, Treviso), Tato Bar (viale Brigata Treviso 34, Treviso), Edicola Maurizio Pregnolato (viale IV Novembre 38, Treviso), The Voice di Augusto Pastrello (viale della Repubblica 197, Treviso), Gotti Store (via Margherita Grimaldi Prati 7, Treviso), MP Informatica (Strada di Santa Bona Nuova 33/B, Treviso), Banca Mediolanum (Piazza Pola 12/A,Treviso) e Supermercato Maxì di Conscio di Casale sul Sile (via Peschiere 38).