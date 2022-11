Carabinieri e pagamenti online, 5 denunce per truffa

I CC della Stazione di Dosson di Casier hanno denunciato, per truffa in concorso, un 18enne residente a Roma e una 38enne, che si sono fatti ricaricare 938 euro su una tessera postepay, da parte di un 56enne del luogo, nell’erronea convinzione di ricevere il corrispettivo per la vendita di un divano su piattaforma e-commerce.

I CC della Stazione di Pieve di Soligo hanno denunciato, per truffa, una 21enne residente in provincia di Lucca, gravata da pregiudizi di polizia, la quale si è fatta accreditare da una 23enne del luogo, la somma di 120 euro per la vendita su piattaforma Facebook di tre biglietti per un concerto, senza mai inviarglieli.

I CC della Stazione di Istrana hanno denunciato, per truffa in concorso, un 18enne e un 29enne residenti in provincia di Napoli, entrambi gravati da pregiudizi penali, per essersi spacciati per dipendenti della Lottomatica, inducendo in errore un esercente della zona, dal quale si sono fatti accreditare 15mila euro su una carta prepagata a loro intestata, per poi rendersi irreperibili.