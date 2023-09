Workshop Pratico e Immersivo per Futuri Sposi

Maria Mayer, designer di matrimoni, ospita un corso unico per futuri sposi il 14 e 15 ottobre presso l’Atelier Maria Mayer. Questo workshop offre agli sposi gli strumenti per organizzare personalmente ogni aspetto del loro matrimonio, enfatizzando l’individualità e la creatività.

TREVISO. Sabato 14 e domenica 15 ottobre, dalle 8:30 alle 18:00, presso l’Atelier di Maria Mayer, la rinomata designer nel campo dei matrimoni, si terrà il primo corso dedicato ai futuri sposi. Questo corso fornirà agli sposi gli strumenti necessari per organizzare personalmente ogni dettaglio di un matrimonio su misura per la coppia.

Questo workshop è pensato per coppie creative che desiderano vivere appieno il loro cammino verso il giorno del matrimonio, diventando non solo protagonisti ma anche artefici di un evento personale e collettivo.

Con oltre dieci anni di esperienza nel settore dei matrimoni, Maria Mayer ha sviluppato questo corso con l’obiettivo di preservare il significato delle tradizioni mentre si abbraccia il valore del presente. Questa esperienza permette alle coppie di esplorare più profondamente il matrimonio come un rituale di passaggio.

Maria sottolinea che i cliché sono i nemici del matrimonio personalizzato. Questo non significa eliminare completamente le tradizioni, ma piuttosto cogliere ciò che sentiamo veramente nostro e distinguerlo dalle aspettative degli altri.

Durante il workshop, gli sposi scopriranno i loro colori personali e creeranno una palette di colori per il loro matrimonio. Saranno guidati nell’individuare le parole chiave che raccontano la loro storia e riceveranno strumenti pratici per gestire il budget in modo efficiente. Inoltre, delineeranno la timeline della giornata e il tableau de mariage, e avranno accesso a file utili per creare moodboard ispirazionali e guide operative per i fornitori coinvolti nel loro matrimonio.

L’evento si terrà presso l’Atelier di Maria Mayer, situato in Via Chiesa Vecchia, 2, Quinto di Treviso. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 349.3510030 o visitare il sito web www.mariamayer.com o inviare un’e-mail a [email protected].

Maria Mayer utilizzerà lo stesso approccio e metodo che ha reso unici i suoi matrimoni esperienziali. L’armocromia ha rivelato un capitale cromatico che orienterà le scelte stilistiche in modo semplice e autentico.

Nelle due giornate di corso, che includono anche un pranzo condiviso per esplorare la tematica dei gusti e del nutrimento reciproco, si parlerà dei talenti individuali ma anche delle responsabilità di ciascun partner. Un altro aspetto importante sarà la gestione del tempo: quale ritmo vogliono dare al loro matrimonio?

L’obiettivo del corso è rendere gli sposi autonomi, quindi Maria Mayer li aiuterà anche a selezionare i fornitori giusti e a distribuire in modo corretto l’investimento. Saranno condivisi suggerimenti per creare un’atmosfera accogliente e in sintonia con la personalità delle persone coinvolte.

Sarà possibile prenotare una cena esperenziale, un test per valutare l’armonia generale in un’atmosfera cerimoniale, circondati da simboli significativi. Questa esperienza sarà come un primo passo verso la nuova casa interiore, arricchita da una maggiore consapevolezza.

Prima dell’inizio del workshop, gli sposi dovranno compilare un questionario e fornire materiali fotografici utili per l’organizzazione dei lavori. Dopo il corso, avranno la possibilità di partecipare a una sessione di consulenza telefonica con Maria Mayer per ricevere ulteriori consigli e avviare il loro progetto matrimoniale personalizzato.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi a questo straordinario corso, visitate il sito web www.artedeisogni.com o seguite @mariamayer_artedeisogni sui social media.