“Volare oltre lo sport”: al via la 4 edizione

L’iniziativa “Volare oltre lo Sport” festeggia con entusiasmo la sua quarta edizione, promettendo quattro appuntamenti dedicati allo sport, alla natura e, soprattutto, all’inclusione sociale. Ideato dalla CGIA di Mestre e organizzato in collaborazione con il Comune di Venezia – Assessorato alle Politiche Educative Settore Servizi Educativi Progettazione Didattica – questo progetto si distingue per la sua forte valenza sociale, mirando a facilitare la pratica sportiva delle persone con disabilità, abbinandola alla scoperta delle bellezze del territorio.

Il primo appuntamento, fissato per il 20 febbraio presso l’aula magna dell’Istituto Pacinotti, coinvolgerà 200 ragazzi delle scuole medie superiori della città. Atleti disabili condivideranno le loro esperienze sportive e umane, concentrandosi su sport d’acqua e di montagna. Un incontro che promette di ispirare e sensibilizzare sulla diversità attraverso storie di resilienza e passione.

Il secondo appuntamento, in programma per il 28 febbraio, sarà una suggestiva ciaspolata al rifugio Fiume. Questo evento offrirà ai partecipanti la possibilità di immergersi in un panorama straordinario e unico al mondo, con le maestose cime dolomitiche del Monte Pelmo, la Marmolada, la Croda da Lago e il Lastoi del Formin a fare da sfondo. Un’occasione per vivere la natura in modo coinvolgente e inclusivo.

Il terzo appuntamento, che si terrà in due date, il 9 e il 18 aprile, prevede una emozionante pagaiata sul fiume Sile. Grazie alla collaborazione con Venice Trail, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare le acque fluviali in un’esperienza unica, sostenendo l’inclusione sociale attraverso l’attività sportiva.

Il quarto appuntamento, previsto per i primi giorni di maggio, sarà un momento “pratico” che si svolgerà presso il circolo della Vela del Nuovo Polo Nautico Sportivo Venezia, dalle 10:00 alle 14:00. Questo evento finale offrirà un’occasione concreta per mettere in pratica gli insegnamenti appresi durante gli incontri precedenti, sottolineando l’importanza di una società inclusiva.

In conclusione, “Volare oltre lo Sport” si conferma come un’importante iniziativa che unisce lo sport, la natura e l’inclusione sociale, creando un ponte tra le diversità e celebrando la forza della comunità. Un viaggio che attraversa le stagioni, offrendo opportunità uniche di crescita personale e di connessione con la bellezza del territorio veneziano.