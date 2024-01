“Voglio la luna”: una magica avventura al Teatro Momo

Nella suggestiva cornice del Teatro Momo, domenica 21 gennaio, si terrà uno spettacolo straordinario che mescola narrazione, musica dal vivo e teatro di figura. “Voglio la Luna”, presentato dalla compagnia Teatro Giovani Teatro Pirata, è un evento speciale dedicato ai bambini e alle famiglie, parte integrante della rassegna Domenica a Teatro. Questa serie di performance è organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con il circuito multidisciplinare Arteven.

Lo spettacolo è concepito come una rappresentazione poetica pensata per i più piccoli, rivolto a un pubblico che spazia dai 0 ai 4 anni. La trama segue le vicende di Fabio, un bambino immerso nei giochi della sua cameretta e alle prese con i rimproveri della mamma. La sua vita sembra essere costellata da piccoli problemi, e lui si sente inquieto poiché le cose non vanno mai come vorrebbe.

La svolta magica avviene una notte, quando Fabio fa una scoperta straordinaria: la luna è entrata nella sua cameretta. Grande, luminosa e affascinante, la luna diventa la compagna di giochi di Fabio per una notte indimenticabile. Ma come per ogni magia, la luna scompare al mattino. Fabio, desideroso di replicare quell’esperienza straordinaria, decide di intraprendere una fantastica avventura per catturare la luna e portarla nella sua cameretta.

La storia prende una svolta sorprendente quando Fabio, con grande determinazione, riesce nell’impresa di catturare la luna. Tuttavia, la felicità di Fabio è destinata a essere breve, poiché si rende conto che, senza la luna nel cielo, il mondo è sprovvisto del suo splendore naturale. Affrontando la lezione che la vita gli offre, Fabio comprende che non si può desiderare egoisticamente tutto per sé. Con un gesto magico e poetico, decide di condividere la luna con il pubblico dei bambini.

“Voglio la Luna” non è solo uno spettacolo per intrattenere i più piccoli, ma una fiaba che insegna l’importanza della condivisione e della consapevolezza del nostro impatto sugli altri. La narrazione avvincente, la musica coinvolgente e il teatro di figura rendono questa performance un’esperienza memorabile per tutta la famiglia.

Per maggiori informazioni www.culturavenezia.it/momo