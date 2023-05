Vivi il fascino del Medioevo a Camposampiero: cortei e spettacoli in costume

Il 3 e 4 giugno 2023, la cittadina di Camposampiero ospiterà le Giornate Medievali, un evento che trasformerà il centro storico in un villaggio medievale con mercati, tornei e spettacoli. Più di 160 figuranti, tra mercanti, popolani, cavalieri e nobili, offriranno un’immersione nella vita medievale. La Giostra del Monaco, gli arcieri, i musici e i giocolieri saranno solo alcune delle attrazioni che animeranno le vie del centro storico.

CAMPOSAMPIERO (PD) – Il 3 e 4 giugno 2023, Camposampiero si trasformerà in un villaggio medievale con mercati, tornei e spettacoli che esploderanno nelle piazze, nelle vie e nei vicoli. Più di 160 figuranti, tra mercanti, popolani, cavalieri e nobili, contribuiranno a raccontare la storia del territorio in un’epoca passata. L’evento si intitola “Giornate Medievali: accadeva a Camposampiero nel 1228″ e viene organizzato dalla Pro Loco di Camposampiero, con il contributo della Regione del Veneto e della Città di Camposampiero e la collaborazione di altre città del Consorzio terre e Castelli Estensi, il Progetto Terre Patavine, l’Associazione Este Medievale, I giorni di Azzolino Grottazzolina, la Contrada di San Giacomo di Ferrara, Noi Lissaro Palio dell’Asino e Vàrpalota Ungheria.

La Giostra del Monaco è uno degli spettacoli più attesi, con una sfida tra le città del Consorzio terre e castelli Estensi e una ventina di cavalli coinvolti. Gli arcierisi esibiranno nella loro arte e ci saranno musici, sbandieratori, giullari, giocolieri e mangiafuoco. Il corteo storico attraverserà le antiche vie della cittadina finendo in piazza Castello per l’incendio del castello. Le taverne offriranno cibi e bevande d’epoca per rifocillare i visitatori. Nei due giorni di rievocazione, i giochi del XIII e XIV secolo, l’angolo del Cantastorie, la Compagna del Boia con la tenda sciamana, musici e saltimbanchi animeranno le vie del centro.

In totale, saranno più di 160 i figuranti che ci porteranno indietro nel tempo per un’esperienza unica nel cuore del Medioevo.



Programma

𝗦𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟯 𝗚𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼 ore 10.00 Apertura del Mercato Medievale. Sarà possibile entrare nella vita quotidiana dei mestieri maschili e femminili, attraverso attività didattiche sulla costruzione di archi e frecce medievali. Si potrà vedere la tessitura con telaio e avvicinare i bambini alla scrittura medievale onciale.

Ore 15.30 I tamburini chiameranno le squadre per il palio dei ragazzi delle contrade che si contenderanno l’investitura a Cavaliere. Esibizione di tiro con l’arco a cura degli Arcieri della Rocca di Noale. Ore 18.30 spettacolo del Monaldo Istrio lo Giullaro. Ore 18.30-19.30 visite guidate a “Camposampiero città d’acqua”* (*Previa iscrizione chiamando i numeri: 049 9301264 – 338 312 6450). Ore 20.00 Taverne Aperte e in Piazza Dante spiedo medievale. Ore 22.00 Giostra del Monaco, sfida tra le città del “Consorzio terre e castelli Estenti”.

𝗗𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟰 𝗚𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼

Ore 10.00 Apertura dei Campi Medievali presso piazza Vittoria e Castello. Esposizione di rapaci e animali da cortile in Campo Marzio. Ore 10.30

Esibizione dei Musici e degli Alfieri bandieranti della Contrada S. Giacomo di Ferrara. Ore 11.00 Esibizione degli Arcieri di Este, Ferrara, Lissaro, Noale, Grottazzolina. Ore 12.00 Taverne Aperte. Ore 15.30 Esibizione dei Musici e degli Alfieri sbandieranti che chiameranno la popolazione per il torneo di tiro con l’arco.

Ore 16.00 Torneo di tiro con l’arco: si sfideranno le città dell’Aquila Bianca. Ore 16.30 spettacolo del Monaldo Istrio lo Giullaro; Ore 18.00 la Corte di Camposampiero e le delegazioni di Este, Ferrara, Lissaro e Grottazzolina parteciperanno al Grande Corteo Storico (partenza dalla stazione ferroviaria e arrivo in piazza Castello). Ore 20.00 Taverne Aperte. Ore 21.00 “De Sideris” spettacolo di focoleria a cura del gruppo Este Medievale. Ore 22.30 suggestivo incendio del Castello a conclusione delle giornate medievali.



COSA ACCADDE A CAMPOSAMPIERO NEL 1228?

La Pro Loco Camposampiero APS, con il Patrocinio e il contributo del Comune di Camposampiero promuove le Giornate medievali per ricordare e far conoscere alla cittadinanza il glorioso passato della famiglia nobile dei Da Camposampiero, i quali invitarono nel 1231 frate Antonio a soggiornare presso il loro castello.

Giornate Medievali di Camposampiero – correva l’anno 1228….: è una rievocazione storica medievale, che si svolge nelle vie del centro storico di Camposampiero, ha lo scopo di far conoscere una pagina di storia di Camposampiero “rievocando” due giornate di un passato in cui a Camposampiero i Frati Francescani predicavano e preparavano l’ambiente per la presenza di frate Antonio (futuro Santo) e i signori Da Camposampiero ne facevano un centro nevralgico tra poteri forti (Impero e Papato) in lotta tra loro: Tiso da Camposampiero era il nobile alleato degli Este, infatti fu anche precettore di Azzo VII.

In questo lasso di tempo, il 1228 segna una vittoria dei Da Camposampiero e dei loro alleati, il comune di Padova e gli Este, su Ezzelino da Romano.

Si vogliono anche allietare i visitatori attraverso un salto all’indietro nei secoli dove potranno rivivere momenti di festa con la “Giostra del Monaco”, con botteghe e taverne popolate da avventori in costume d’epoca, vie, viuzze e piazze animate da dame e cavalieri, concerti di musica celtica medievale e spettacoli di giullari, giocolieri e mangiafuoco e degustando cibi e bevande tipici dell’epoca; Il corte Storico ripercorrerà le antiche vie della cittadina, per arrivare in piazza Castello e ammirare l’incendio del castello.