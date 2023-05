In partenza il Summer Camp a Mogliano Veneto per bambini da 6 a 13 anni

MOGLIANO VENETO (TV). Il Primo Summer Camp Multisport sta per arrivare! Dal 12 giugno al 14 luglio, i ragazzi dai 6 ai 13 anni potranno partecipare a questo evento presso i campi sportivi del Mogliano Veneto Rugby in via Colelli 2 a Mogliano Veneto. Inoltre, le lezioni di inglese saranno incluse nel programma.

Il Summer Camp Multisport è organizzato con il patrocinio della Città di Mogliano Veneto e grazie al supporto di San Marco. L’evento offrirà ai partecipanti l’opportunità di praticare vari sport come calcio, basket, pallavolo, rugby e molti altri, oltre a migliorare le proprie abilità linguistiche attraverso le lezioni di inglese.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, è possibile contattare gli organizzatori tramite Whatsapp al numero 3450965572, via e-mail all’indirizzo [email protected] o visitando il sito web www.honossport.net. Non perdete l’occasione di far divertire i vostri figli con questa esperienza multisportiva ed educativa!