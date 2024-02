Vittoria di Savoia: la giovane erede di un Regno antico

A soli 20 anni, Vittoria di Savoia si prepara a ereditare l’antica Casa Reale italiana, portando avanti un simbolico titolo di erede al trono

ITALIA. A soli 20 anni, Vittoria Cristina Chiara Adelaide Maria di Savoia si trova al centro dell’attenzione come erede designata della passata Casa Reale italiana. Nata a Ginevra il 25 settembre 2003 e cresciuta a Parigi, Vittoria è la figlia maggiore di Emanuele Filiberto e dell’attrice Clotilde Courau.

La sua parentela la collega direttamente a Vittorio Emanuele di Savoia, nonno di Vittoria, e all’ultimo re d’Italia, Umberto II, suo trisnonno.

Nel 2020, Vittoria è stata insignita simbolicamente del titolo di erede al trono dal nonno Vittorio Emanuele, il quale ha apportato una modifica significativa alla legge di successione della Casa Savoia. Questo atto ha scatenato tensioni all’interno della famiglia reale, soprattutto per l’abolizione della legge Salica, aprendo la strada per la designazione di una principessa Savoia come capo della dinastia.

La giovane principessa, Principessa di Carignano e Marchesa d’Ivrea, ha già dimostrato la sua presenza in eventi di importanza, come ai funerali di papa Benedetto XVI, dove ha rappresentato la Casa Savoia. Parlando del titolo di erede, Vittoria ha commentato al New York Times: “Il più bel regalo che mi potesse fare”.

Attualmente, Vittoria risiede in Inghilterra, dove si dedica agli studi di Storia dell’Arte e Scienze Politiche. La sua versatilità emerge anche nella sua carriera di modella, apprezzata da brand famosi, e sulla scena sociale, con oltre 93mila seguaci su Instagram.

Tuttavia, Vittoria non è solo un volto noto nei circoli della moda e delle riviste patinate. La giovane erede è coinvolta in varie cause umanitarie, dimostrando un impegno sociale concreto. Dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, si è recata sul campo con la Croce Rossa per fornire aiuto alla popolazione. Inoltre, ha espresso il suo sostegno per i diritti degli studenti francesi attraverso un video appello al presidente Emmanuel Macron.

La decisione annunciata dal padre, Emanuele Filiberto di Savoia, di abdicare in favore di Vittoria, testimonia un passo verso la modernità. “Mi metterò da parte e farò passare avanti ancora una volta una donna, sono certo che farà meglio di me”, ha dichiarato Emanuele Filiberto in un’intervista al Corriere della Sera, sottolineando la giustezza e la modernità di questa scelta in un’Europa destinata a vedere sempre più regine che re.