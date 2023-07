Visita guidata pensata per i bambini con giochi e itinerario a quiz

TREVISO – Ai bambini con meno di 14 anni, Ca’ Spineda e Ca’ dei Brittoni offrono una visita guidata gratuita nella giornata di martedì 11 luglio.

Ad attenderli un itinerario con quiz e giochi appositamente realizzato per i più piccoli in collaborazione con gli studenti delle scuole superiori trevigiane che stanno svolgendo un percorso formativo in Fondazione Cassamarca.

La visita è in programma dalle ore 10 alle 11.30, è gratuita e previa prenotazione (0422.513100 oppure [email protected]) fino a esaurimento dei posti disponibili.