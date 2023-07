Il tenore Nardis al Festival Gioie Musicali

Continuano le serate in musica nella splendida cornice di Asolo con l’ultimo appuntamento di “Pianoforte Italiano” e la performance del tenore Marcello Nardis.

Domani venerdì 7 luglio (ore 21) al Teatro Duse di Asolo, continuano gli appuntamenti del Festival Gioie Musicali con gli allievi del Master di alta specializzazione pianistica “Play&Rec” del Conservatorio “F.Venezze” di Rovigo coordinato dal M° Roberto Prosseda. Dopo le tre apprezzate serate di “Pianoforte Italiano”, dedicate alla musica pianistica italiana del Novecento, il quarto e ultimo appuntamento avrà come protagonista uno dei cantanti italiani più apprezzati internazionalmente e docente del Master, il tenore Marcello Nardis, interprete del ciclo di Leader di Franz Schubert Die schöne Müllerin.

In questi giorni il M° Nardis, con la sua competenza di cantante ma anche di pianista e di uomo di profonda e vasta cultura umanistica, ha approfondito con alcuni pianisti di “Play&Rec” il ruolo del pianoforte dell’opera, ciclo di 20 Lieder composto nel 1823, capolavoro assoluto che narra l’amore infelice di un giovane per una graziosa mugnaia, nell’alternanza dei sentimenti che si risolve, in realtà, nell’immaginazione dello sfortunato innamorato di cui la musica esplora tutte le sfaccettature.

Singolare, nel panorama internazionale, la figura di Marcello Nardis, musicista poliedrico diplomato in pianoforte, in canto e in musica vocale da camera che si è anche laureato con il massimo dei voti e lode in Lettere classiche, Archeologia cristiana e Pedagogia musicale. Come cantante ha esordito nel 2001 iniziando una carriera concertistica che lo impegna in Italia, Europa, Stati Uniti e Giappone, sotto la bacchetta di direttori di fama internazionale e con un repertorio che spazia da Pergolesi a Stravinskij. È membro onorario della International Schubert Society di New York e ha all’attivo, solo in Italia, oltre 100 esecuzioni pubbliche del ciclo di Lied Winterreise, talvolta nella doppia veste di pianista e cantante.

Tiene corsi di perfezionamento rivolti sia a cantanti sia a pianisti sulla interpretazione del repertorio liederistico.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili

I PROSSIMI APPUNTAMENTI:

VENERDÌ 7 LUGLIO Ore 21.00 – Asolo, Teatro Eleonora Duse

DIE SCHÖNE MÜLLERIN

Marcello Nardis, tenore

allievi del Master Play&Rec del Conservatorio di Rovigo, pianoforte

SABATO 8 LUGLIO Ore 18.00 – Asolo, Teatro Eleonora Duse

FILMARE LA MUSICA – INCONTRO CON BRUNO MONSAINGEON

Il grande regista presenta alcuni dei suoi documentari dedicati ai grandi interpreti del ‘900 con le proiezioni di alcuni estratti e la prima del suo nuovo film “Arod Quartet – Ménage à 4”

SABATO 8 LUGLIO ORE 21.00 – Asolo, Chiesa di San Gottardo

POEMI ASOLANI DI ROBERTO PROSSEDA – PREMIO GIOIE MUSICALI 2023

Lezione concerto sulla musica pianistica di Gian Francesco Malipiero.

Roberto Prosseda, pianoforte

con Marina Grasso, giornalista culturale

DOMENICA 9 LUGLIO Ore 21.00 Asolo, Sala della Ragione

VINCITORE DEL CONCORSO NAZIONALE CITTÀ DI PIOVE DI SACCO

Musica, cultura e valorizzazione giovanile sono le costanti che caratterizzano il Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale “Città di Piove di Sacco”. Con la direzione artistica della pianista Renata Benvegnù la manifestazione è divenuta un punto di riferimento nel panorama nazionale.

Vera Cecino, pianoforte