Vincenzo Marinese nuovo Presidente della Fondazione Venezia

Vincenzo Marinese è stato eletto nuovo presidente della Fondazione Venezia, subentrando a Michele Bugliesi. La nomina coincide con l’approvazione del bilancio 2023, segnando un nuovo capitolo per la gestione della cultura e dello sviluppo nel territorio veneziano.

VENEZIA. Vincenzo Marinese è stato nominato nuovo Presidente della Fondazione Venezia, ente che promuove la cultura, la ricerca, l’istruzione e la formazione nel territorio. Marinese, recentemente è stato anche nominato Vicepresidente nazionale di Confindustria, eletto all’unanimità il 3 maggio.

Marinese, 56 anni, è Presidente di Confindustria Venezia Rovigo e Vicepresidente di Confindustria Veneto Est, amministratore unico della Sirai di Porto Marghera, azienda specializzata in bonifica industriale e dei suoli. Marinese ha commentato: “Ringrazio il Consiglio per la fiducia che mi è stata accordata. Un impegno prestigioso che intendo onorare attraverso la promozione di interventi che pongano al centro le persone, la cultura e lo sviluppo del territorio.”

Il bilancio consuntivo 2023 della Fondazione Venezia si è chiuso con un aumento del patrimonio netto di circa 900 mila euro, passando da 364,2 a 365,1 milioni. L’avanzo di esercizio è di 4,5 milioni di euro, segnando un aumento del 4,4% rispetto alle previsioni e del 74,6% rispetto al 2022. Nel 2023, la Fondazione ha erogato oltre 5,43 milioni di euro per il territorio, con il 34% dedicato all’educazione, il 29% all’arte e il 24% ad altri settori chiave per lo sviluppo sociale ed economico. Quasi il 13% delle erogazioni è stato destinato alla ricerca scientifica e tecnologica.

La Fondazione Venezia ha anche attuato un piano di dismissione patrimoniale, che ha incluso la vendita della Casa dei Tre Oci sull’isola della Giudecca al Berggruen Institute e del palazzo Rio Novo di Venezia a Ca’ Foscari. Bugliesi, presidente uscente, ha sottolineato che tali operazioni potrebbero continuare in futuro, indicando la possibilità di vendere il chiostro di M9, attualmente sede di uffici di Sace-Cdp e di un business center dedicato al lavoro ibrido.

Il Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha condiviso le sue congratulazioni per Marinese: “Sono certo che ricoprirà questo importante incarico con quell’impegno e competenza che lo hanno sempre contraddistinto. Vincenzo, oltre ad essere un caro amico, saprà ridare nuovo slancio alla Fondazione di Venezia, che non è solo il progetto M9, ma sarà sempre di più un partner strategico per l’amministrazione comunale e per tutto il territorio metropolitano.”

Anche il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha detto: “Rivolgo al nuovo Presidente di Fondazione Venezia i complimenti miei e della Regione del Veneto per l’importante incarico assunto nell’ambito di un ente che svolge un ruolo nevralgico nel territorio, che mette in connessione soggetti diversi per fare della cultura, della ricerca, istruzione e formazione i capisaldi della sua attività”.

“Saluto e ringrazio Michele Bugliesi per i risultati raggiunti e rivolgo a Marinese – continua il Governatore – i miei migliori auguri di buon lavoro: Presidente di Confindustria Venezia Rovigo e Vice presidente di Confindustria nazionale e di Confindustria Veneto Est, Miranese è la scelta giusta per l’esperienza e professionalità dimostrate con l’ottimo lavoro che svolge nelle organizzazioni degli imprenditori di cui è a capo. Da parte della Regione del Veneto c’è la garanzia di collaborazione istituzionale con la Fondazione per affrontare assieme i progetti strategici necessari a rendere il Veneto sempre più attrattivo e al centro delle sfide culturali contemporanee”.

La nomina di Vincenzo Marinese rappresenta un passaggio importante per la Fondazione Venezia, che continuerà a svolgere il suo ruolo cruciale di promozione culturale e di sviluppo nel territorio.