Bilancio della nona giornata del contributo di accesso a Venezia

Nella nona giornata del contributo di accesso a Venezia, sono stati registrati 18.510 paganti, in aumento rispetto alla giornata precedente ma in diminuzione rispetto allo scorso fine settimana.

VENEZIA. La nona giornata del contributo di accesso a Venezia, parte della normativa sperimentale introdotta dalla legge di Bilancio del 2019 e successivamente aggiornata nel 2021, mira a gestire in modo più sostenibile i flussi turistici e a ridurre il turismo giornaliero in città, specialmente durante i periodi di maggiore affluenza. Questo sistema aiuta a preservare l’unicità e la delicatezza di Venezia.

Oggi si sono registrati 18.510 paganti, un numero in aumento rispetto a ieri, ma inferiore rispetto allo scorso weekend. Sono stati emessi 56.636 codici per ospiti esenti in strutture ricettive, che non devono pagare il contributo perché già versano la tassa di soggiorno. Questi numeri includono varie categorie: nuovi arrivi, ospiti in soggiorno e partenze. Le esenzioni sono previste anche per i residenti in Veneto o nella Città metropolitana (3.811), studenti (16.390), lavoratori (23.001), proprietari di immobili che pagano l’IMU o titolari di contratti di locazione che non hanno trasferito la residenza nella città storica (7.001), e parenti (2.513).

Durante la giornata, sono stati verificati 16.904 codici QR, senza riscontrare particolari problemi. Domani sarà la decima giornata del contributo d’accesso, con ulteriori date previste il 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 maggio; 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 giugno; 6, 7, 13 e 14 luglio 2024. Gli orari di controllo rimangono gli stessi: 8:30-16:00.

Il sindaco di Venezia ha ribadito l’obiettivo del contributo d’accesso: “Rendere la città vivibile per residenti, lavoratori, studenti e turisti.”

Anche domani, e durante tutte le altre giornate con contributo d’accesso, verranno attivati varchi fisici ai principali punti di ingresso a Venezia, con varchi prioritari per residenti e lavoratori. Steward controlleranno i codici QR dei visitatori e aiuteranno coloro che ne sono sprovvisti a scaricare il titolo d’accesso e a pagare il contributo sul posto. Chi supera i varchi senza il contributo d’accesso sarà soggetto a una multa.

Saranno coinvolti circa 75 steward informatori in 16 aree, 40 steward verificatori e 35 accertatori in 15 punti di controllo, principalmente in zona Ferrovia, Piazzale Roma e San Zaccaria. 70 totem informativi saranno distribuiti nei punti di accesso alla città, oltre a Chioggia e Punta Sabbioni.

Questa iniziativa è un passo importante per garantire la sostenibilità del turismo a Venezia e preservare il suo patrimonio unico.