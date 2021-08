Vigili del Fuoco liberano gattino imprigionatosi in auto in sosta a Bibione

Nel pomeriggio di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti nella località balneare di Bibione di San Michele al Tagliamento per salvare un gattino infilatosi in un piccolo spazio nella parte superiore di un parafango di un’auto. L’allarme da parte di una bambina e la famiglia che hanno sentito il miagolio di lamento del gattino. I pompieri arrivati da Lignano dopo aver rintracciato il proprietario tramite annunci nei lidi balneari sono riusciti, non senza difficoltà, a individuare il micio e a recuperarlo. Il gattino è stato affidato alle cure della bambina e della famiglia che aveva dato l’allarme.