Altri 28 Vigili del Fuoco del Veneto sono partiti per fronteggiare incendi nel Sud Italia

Altri 28 vigili del fuoco, della colonna mobile regionale, sono partiti ieri dai comandi del Veneto per raggiungere Lamezia Terme e rinforzare il dispositivo di soccorso per fronteggiare gli incendi boschivi, che da giorni interessa i Sud Italia. Sale così a 41 il numero dei vigili del fuoco dei comandi del Veneto ( 13 vigili partiti il 9 agosto) che saranno presenti in Calabria, da domani mattina.

Personale e mezzi in partenza:

Treviso, un modulo operativo antincendio completo che comprende 9 vigili del fuoco, un’autopompa, un’autobotte, 2 fuoristrada con modulo antincendio boschivo.

Belluno, un modulo operativo antincendio completo che comprende 9 vigili del fuoco, un’autopompa, un’autobotte, 2 fuoristrada con modulo antincendio boschivo.

Venezia, 2 vigili del fuoco con un fuoristrada con modulo antincendio boschivo.

Padova, 2 vigili del fuoco con un fuoristrada con modulo antincendio.

Rovigo, 2 vigili del fuoco con un fuoristrada con modulo antincendio.

Vicenza, 2 vigili del fuoco con un fuoristrada con modulo antincendio.

Verona, 2 vigili del fuoco con un fuoristrada con modulo antincendio.