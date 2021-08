“Via Piave Giardini musicali…e molto altro”: tre nuove serate dal 9 all’11 agosto

Il cartellone della rassegna “Via Piave Giardini musicali…e molto altro”, in programma fino al 29 agosto sul palco dei Giardini di Via Piave, si arricchisce di tre nuove serate. Da oggi, 9 agosto, a mercoledì 11 si svolgeranno tre ulteriori iniziative di intrattenimento all’insegna della musica e non solo.

Questa sera, alle ore 20, spazio a “Musica & Food”; domani ad animare la serata ci sarà “Dirty water blues duo”, mentre mercoledì 11 agosto appuntamento con “Soul vinyl duo”. Da giovedì a domenica 15 agosto il programma proseguirà come da calendario.

“Vista la buona riuscita dei primi appuntamenti, che hanno visto una grande affluenza di pubblico – ha spiegato l’assessore alla Promozione del Territorio Paola Mar – abbiamo deciso di promuovere ulteriori eventi per coprire l’intera settimana e offrire alla cittadinanza l’opportunità di ascoltare buona musica, passando una serata in compagnia, con la possibilità di assaggiare le varie specialità proposte dagli stand gastronomici. L’esperimento per far diventare via Piave uno dei poli di divertimento della Città Metropolitana è pienamente riuscito: le persone vengono per mangiare ed ascoltare i concerti, contribuendo a ritrovare il senso di comunità”.