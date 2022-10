Via libera agli ammortizzatori sociali per i 200 del Bauer

I lavoratori dell’Hotel Bauer di Venezia potranno accedere agli ammortizzatori sociali e avranno così il loro posto garantito anche durante la lunga chiusura prevista per i lavori di ristrutturazione.

L’incontro di oggi tra ministero del Lavoro, Filcams Cgil e Uiltucs di Venezia, alla presenza dell’azienda Bauer srl, della Regione Veneto e dell’ente bilaterale del Turismo dell’area veneziana, è infatti “andato bene”, come spiega alla ‘Dire’ Renato Ghiacchi, segretario Filcams Venezia.

L’Hotel Bauer chiuderà il prossimo 1 novembre per poi riaprire indicativamente tra aprile e maggio 2025. Si pone quindi il problema dei circa 200 tra lavoratrici e lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato e stagionali, per i quali i sindacati hanno chiesto se fosse possibile applicare un ammortizzatore sociale per salvaguardare i posti di lavoro.

Possibilità che oggi è stata confermata, tanto è vero che già venerdì 28 è stato fissato un nuovo incontro per arrivare ad un accordo finalizzato alla richiesta dell’ammortizzatore sociale a tutela dell’occupazione e alla chiusura della procedura di licenziamento collettivo avviata lo scorso 18 ottobre.

