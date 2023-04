Verona, arriva l’Holi: il Festival dei Colori più famoso d’Italia

Il 23 aprile a San Bonifacio, nel Veronese, la prima grande tappa che inaugura l’Holi Summer Tour 2023 targato “Welcome to the land of colors”. Musica, arcobaleni di colori, baci e abbracci per un’edizione spettacolare tutta da instagrammare. Gli organizzatori: “Preparatevi ad emozioni uniche”.

SAN BONIFACIO (VR) – La prima tappa dell’Holi Summer Tour 2023, targata “Welcome to the land of colors”, è il 23 aprile al Parco dei Tigli di San Bonifacio, nel Veronese, presso il Pump Festival e in occasione della storica Fiera di San Marco, una delle più antiche della provincia, che coinvolge tutta la città, tra street food, luna park, aree espositive ed eventi.

E di certo non poteva mancare il format più popolare e instagrammato d’Italia. A ingresso gratuito, nella giornata di domenica dalle 15 alle 19 ci saranno a ogni ora lanci collettivi di colore al termine degli adrenalinici countdown dei dj, il tutto accompagnato da moltissima musica, divertimento, baci e abbracci unici da immortalare.

“Holi On Tour è una festa inclusiva e aperta a tutti, non importa la tua età, la tua religione o la tua nazionalità, qui troverai solo amore, felicità e divertimento genuino”. spiegano gli organizzatori.

La fama del festival è ormai nota a tutti, ma pochi sanno da dove derivi questo format che ha ispirato i due event manager, il trevigiano Fabio Lazzari e il vicentino Marco Bari. Durante la festa indiana denominata “Holi” interi popoli dei villaggi dell’India, Bangladesh, Nepal e Pakistan si lanciano sacchi di polverine colorate e gavettoni per celebrare la rinascita e l’amore e la definitiva sconfitta del male in favore del bene. La ricorrenza cade in primavera ed è portatrice di messaggi positivi universali, di amicizia, fratellanza e amore.

Lazzari e Bari: “Il festival che abbiamo ideato è un veicolo per trasmettere i valori genuini di questa antica ricorrenza e soprattutto per manifestare l’anima solidale che sta alla base di tutto e per la quale abbiamo ideato il festival”.

Infatti, ciò che distingue l’Holi il Festival dei colori dagli altri format che lo imitano sull’onda della viralità del fenomeno, è lo scopo solidale. Fin dall’esordio del festival, Lazzari e Bari raccolgono fondi per la Fondazione Fratelli Dimenticati che aiuta i bambini audiolesi di un villaggio in India.

La Fondazione Fratelli Dimenticati è una onlus di Cittadella, nel Padovano, che finanzia un progetto a Nandanagar, un villaggio nel Nord-Est dell’India dove nel 2006 è stata istituita la Ferrando School, un istituto che accoglie bambini audiolesi con l’obiettivo di intervenire precocemente nella diagnosi e nella cura della sordità attraverso percorsi terapeutici.

Dopo la tappa d’esordio veronese, il 25 aprile l’Holi tour raggiunge l’Aperyshow ad Arsego (PD), l’1 giugno Sottomarina e il 13 agosto Jesolo.