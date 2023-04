San Marco Rugby, prima edizione del Torneo Memorial Massimo “Nane” Longega

Torna a Favaro Veneto, dopo tre anni di assenza, il tradizionale torneo del 25 Aprile dedicato al rugby di base e organizzato dal San Marco Rugby Venezia Mestre nel giorno in cui a Venezia si festeggia l’omonimo Santo Patrono.

FAVAO VENETO – Da quest’anno la manifestazione sarà dedicata a Massimo Longega, l’indimenticato “Nane”, figura carismatica del rugby mestrino scomparso nel 2016 solo pochi giorni dopo la nascita della Società di cui è stato socio fondatore.

Sono nove le società sportive iscritte alla competizione, prevalentemente venete e friulane, per un totale di 42 squadre suddivise in 4 categorie, dall’under 7 all’under 13.

“Attendiamo l’arrivo di oltre 500 piccoli rugbisti di età compresa dai 5 ai 12 anni, seguiti da circa un migliaio di persone tra genitori, allenatori e accompagnatori” afferma Simone De Giosa, presidente del San Marco.

Alle nove in punto il calcio d’inizio. Le partite si svolgeranno su 8 campi da gioco collocati in tutta la struttura comunale di via Monte Cervino e continueranno nel pomeriggio con le finalissime e le premiazioni, intervallate dal consueto terzo tempo.