Veritas consegna al sindaco di Mogliano Veneto le borracce destinate alla Giunta, consiglieri e ai dipendenti comunali

Sono state consegnate al Sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato, alcune borracce da destinare ai membri della Giunta, ai consiglieri e ai dipendenti comunali.

Si tratta di un’iniziativa ideata e sviluppata dal Gruppo Veritas e portata avanti nei 45 Comuni dove il Gruppo Veritas gestisce la raccolta dei rifiuti o il servizio idrico integrato.

Lo scopo, infatti, è di ridurre gli imballaggi di plastica legati al consumo di acqua in bottiglia e di promuovere l’utilizzo dell’acqua di rubinetto da bere.

In questo modo, grazie a una borraccia di alluminio riutilizzabile all’infinito, sarà possibile diminuire la quantità di bottiglie e bottigliette utilizzate dagli amministratori e dai funzionari comunali per dissetarsi.

