Le Ricette di Federica. Strudel Tirolese

Strudel Tirolese

Ingredienti: 150 g ri zucchero, Un pizzico di sale, 2 rossi d’uovo ed uno intero,50 gr di farina 0

1 bicchiere e1/2 di olio bio semi girasole, 4 mele sbucciate, 2 pere sbucciate,un po’ di pinoli,cannella in polvere!

Si sbattono uova con zucchero.

Poi piano piano setacciata la farina sul composto di uova zucchero mescolare energicamente ! Inserire pizzico di sale

Sempre mescolando aggiungere l’olio! Fare un composto bello denso.

Stendere metà del composto di frolla nella base della piastra torte,anche rettangolare.

Alzare con un cucchiaio i lati, per contenere tutte le mele sminuzzate le pere tagliate a pezzetti,unire pinoli e spruzzare ad occhio la cannella!

Poi con l’altra frolla rimanente, stenderla con mattarello,abbastanza grande da coprire la base strudel!!

Spruzzare sopra un po’ di zucchero di canna integrale!!

Mettere in forno preriscaldato a circa 160 ‘ Dai 30 ai 40 minuti circa!

Controllare se si è ben dorato,spettare che un po’ si raffreddi,togliere dal forno!

Appena tiepido servire a fettine!

Buon appetito

