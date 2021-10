Venicemarathon. Piero Rosa Salva riceve da Giovanni Malagò la “Stella d’Oro al Merito Sportivo” del CONI

Venezia, 1 ottobre 2021 – La più alta onorificenza dello sport Italiano, la “Stella d’Oro al Merito Sportivo” istituita dal Comitato Olimpico Italiano, è stata ufficialmente consegnata dal presidente del CONI Giovanni Malagò a Piero Rosa Salva, fondatore e presidente di Venicemarathon, nel corso del Gran Galà dello Sport organizzato a Padova dal Coni Veneto, lo scorso 29 settembre.



Un riconoscimento che premia una vita intera dedicata allo sport, prima come atleta e poi come dirigente in vari ruoli e settori (tra cui Cus Venezia e Federatletica) e riconosce a Rosa Salva passione, dedizione e competenza.



“Con questa onorificenza l’organizzazione sportiva nazionale, oltre che attestare le tue capacità e i risultati ottenuti in tale attività, desidera anche esprimerti profonda riconoscenza per la generosa collaborazione e l’impegno dedicati allo sport in tanti anni di servizio” – recita così la motivazione che appare sulla lettera ufficiale che il presidente di Venicemarathon aveva già ricevuto lo scorso dicembre da Giovanni Malagò. “Questo riconoscimento è per tutti noi sportivi un traguardo prestigioso e, per me, un’ulteriore spinta ad impegnarmi sempre di più per il futuro” – queste le parole di Piero Rosa Salva.



Si aggiunge così, alla lunga e prestigiosa storia della Maratona di Venezia, un’altra importante gratificazione che è motivo di grande orgoglio anche per tutto lo staff di Venicemarathon.