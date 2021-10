Lunghe code al Museo M9 di Mestre per la seconda giornata del “Festival delle Idee”.

Grande entusiasmo e curiosità per il docufilm “HappyNext” di Simone Cristicchi, che ieri ha inaugurato la terza edizione del Festival, e per il doppio appuntamento con Igor Sibaldi, il quale ha accompagnato il pubblico in un viaggio tra filosofia e narrazione. Chiude la giornata alle 21.30 il concerto acustico “Parola” di Giovanni Caccamo, scoperta cantautoriale di Franco Battiato.