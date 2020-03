Venezia vuota. Protezione Civile in aiuto di chi è in quarantena

Venezia come da decenni non la si vede, quasi deserto il Canal Grande libero dalle gondole piene di turisti, calli e campi percorribili senza la ressa di gente, spesso con il naso in su, che ti spintona.

Piazza San Marco con i tavoli dei caffè storici vuoti ed i camerieri che scrutano invano nella speranza di intravedere qualche avventore avvicinarsi. Nessuna coda per visitare la Basilica o salire sul campanile.

I cittadini, specialmente gli anziani e Venezia ne è piena, chiusi in casa nel timore del contagio.

Anziani disabili e tutti coloro che sono in quarantena, e che quindi non possono uscire per fare le spese, sono in difficoltà per procurarsi le vettovaglie.

Molti non hanno parenti o persone che possano farlo per loro. Per non farli restare senza cibo, la Protezione Civile, mobilitata dal Prefetto Vittorio Zappalorto e dalla Città Metropolitana, provvederà a fare la spesa per loro.

Una volta ricevuto l’ordine gli uomini della Protezione Civile faranno la spesa e la porteranno sulla porta di casa.

