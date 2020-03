Grazie a Mirko, Melchiorre ce l’ha fatta

Avventura a lieto fine lo scorso 27 febbraio per un giovane micione bianco/grigio di circa un anno di Gorgo al Monticano (TV).

Il gatto da alcuni giorni miagolava disperato sopra il tetto di una casa abbandonata e pericolante incapace di scendere.

Il suo salvataggio è stato possibile grazie all’interessamento e alla sensibilità del Sig. Mirko Perissinotto, agente di Polizia Municipale di Gorgo al Monticano che, vista la difficoltà a recuperare il gatto, non ha esitato a chiamare i Vigili del fuoco di Motta di Livenza che sono gentilmente e prontamente intervenuti a prelevarlo e metterlo in sicurezza.

Il felino è stato quindi affidato ai volontari dell’ENPA trevigiana (che l’hanno chiamato Melchiorre) e ora attende una bella e meritata adozione.

Un gran bel gesto di civiltà che ci fa tutti ben sperare per un futuro migliore.

