Venezia, open call per startup del Mit di Boston

Idee per startup innovative cercasi, purché dedicate a Venezia. Il Mit (Massachusetts Institute of Technology) di Boston lancia una open call destinata a studenti, giovani imprenditori e sviluppatori. Un concorso d’idee per dieci imprese innovative che sappiano immaginare la Venezia di domani, coniugando la dimensione artigianale con l’high tech e contrastando lo spopolamento.

Prende il nome di “MitdesignX Venice” il programma di selezione al via dal 28 maggio. MitdesignX è un programma del prestigioso Istituto di tecnologia del Massachusetts dedicato all’innovazione del design e all’imprenditorialità. La sua edizione veneziana è realizzata con SerenDPT, società incubatore del Comune, e con il patrocinio di quest’ultimo nell’ambito di un progetto pluriennale.

Sarà possibile presentare le domande di partecipazione dal 28 maggio all’8 luglio.

Quattro i temi per le candidature:

Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico ed architettonico; Turismo del futuro; Acqua, energia e ambiente; Strumenti e servizi per città e cittadini.

Entro i primi di agosto saranno scelti 10 progetti da accompagnare nella loro costituzione in startup, attraverso workshop ed incontri in inglese tenuti da settembre a novembre da docenti del MIT di Boston. Le attività si svolgeranno a ‘Fabbrica H3’ nel complesso della ex-chiesa dei Santi Cosma e Damiano, riconvertito dal Comune di Venezia a sito produttivo e utilizzato come luogo di incubazione aziendale.

Gilad Rosenzweig, il direttore di MITdesignX che sarà a Venezia il 22 giugno per l’open day dedicato alla presentazione del progetto, ne spiega le finalità: “MITdesignX, Venture Accelerator della MIT School of Architecture and Planning di Boston gestirà un nuovo acceleratore di venture per supportare gli imprenditori locali e aiutare a lanciare nuove aziende e organizzazioni dedicate alla risoluzione dei problemi-simbolo di Venezia, che soffre di una perdita della popolazione residente. Si tratta di laboratori ideali e reali per lo sviluppo di nuove idee innovative e sostenibili”.