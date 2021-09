Venezia nel 4021: il Comune lancia un workshop per giovani grafici

Come sarà Venezia nel 4021? Se lo chiede, per omaggiare le celebrazioni per i 1600 anni della città di Venezia, il Settore Cultura del Comune di Venezia che, assieme a Lucio Schiavon, gira la domanda ai giovani grafici del futuro proponendo loro un workshop (il 16 e 17 ottobre) per progettare una serie di manifesti che verranno stampati in serigrafia sotto la supervisione di Gianpaolo Fallani. Il lavoro dei partecipanti al workshop, che si svolgerà al Teatro del Parco della Bissuola il 16 e 17 ottobre, sarà quello di pensare ad una Venezia di mille anni più avanti, una Venezia del 4021. Come sarà la città? Come si vivrà? Sono centinaia le ipotesi, le risposte a queste domande prenderanno vita attraverso le parole e le immagini che poi diventeranno manifesti serigrafati realizzati all’interno del laboratorio di Gianpaolo Fallani. Il workshop, guidato da Lucio Schiavon, si sviluppa in momenti diversi. Con lui si parlerà di grafica e comunicazione, con un’attenzione particolare ovviamente al manifesto, confrontandosi con alcuni grandi maestri di queste due discipline per cercare di comprendere come il messaggio viene veicolato su questo particolare mezzo di comunicazione. Con Gianpaolo Fallani, invece, si scoprirà il mondo della serigrafia e, nello specifico, della serigrafia artistica. Attraverso alcuni lavori scopriremo come nasce una serigrafia d’arte e quali sono i diversi processi che portano all’opera finita. Verranno realizzati anche dei lucidi che serviranno alla preparazione dei telai per la stampa e, una volta scelti i diversi supporti, daranno forma definitiva all’idea con la stampa dei diversi manifesti. Il workshop potrà ospitare un massimo di 12 persone. Ai partecipanti viene chiesta, al momento dell’iscrizione, una breve presentazione dove racconteranno chi sono, di cosa si occupano e cosa li ha spinti ad iscriversi al workshop. In caso di richieste superiori alla disponibilità dei posti, questa presentazione servirà alla selezione dei partecipanti. Tutto il materiale necessario verrà messo a disposizione dall’organizzazione. Per partecipare è necessario inviare una mail ad [email protected] entro il 7 ottobre. Il costo del workshop è di 20 euro. L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 con obbligo di possesso di CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN PASS) come da Decreto-legge 23 luglio 2021, n.105.