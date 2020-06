Venezia. L’11° Premio Mattador in inedita versione on-line:

L’11° Premio Mattador in inedita versione on-line: presentati oggi giuria e finalisti della sezione “Miglior soggetto”. La presidente Pea: “Vi aspettiamo a luglio alla Fenice per la cerimonia di premiazione”

Sarà un Premio Mattador in inedita versione virtuale quello di quest’anno: è stata presentata oggi in live streaming dall’Auditorium della Casa della Musica di Trieste la Giuria, che ha annunciato, a sua volta, i nomi dei finalisti della sezione “Miglior soggetto”, nonché i vincitori della Borsa di formazione Mattador.

La presidente della Commissione cultura, Giorgia Pea, ha inviato un messaggio di saluto da parte dell’Amministrazione comunale di Venezia, che da anni segue con attenzione quest’iniziativa: “Rivolgo alla presidente della giuria, Wilma Labate, ai giurati tutti, ma soprattutto agli artisti finalisti della XI edizione del Premio Mattador un caloroso saluto da parte del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e dell’Amministrazione comunale. Ai genitori di Matteo Caenazzo, poi, un abbraccio virtuale, ma fortissimo, per aver voluto con tenacia e determinazione che anche questa edizione del Premio potesse svolgersi, rinnovando i propri intenti e alimentando la speranza nei giovani che si possa ancora credere nell’arte e vivere di e per l’arte, quella cinematografica e figurativa in particolare, in un’epoca in cui il dialogo e la scrittura sono spesso sacrificate dai mezzi informatici e tecnologici. Vi aspettiamo a Venezia il 17 luglio nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice per rendere omaggio ad un concorso così prestigioso ed avvincente”.

Il Premio Mattador è dedicato a Matteo Caenazzo, giovane triestino, studente di decorazione pittorica al Liceo artistico Nordio della sua città e di cinema al corso di Tecniche artistiche e dello spettacolo alla Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, scomparso prematuramente il 28 giugno 2009: in suo ricordo il concorso di scrittura per il cinema si rivolge a giovani sceneggiatori, registi, illustratori e concept designer dai 16 ai 30 anni.

L’appuntamento finale è previsto per venerdì 17 luglio, al Teatro La Fenice a Venezia: sempre in live streaming si terrà la Cerimonia di Premiazione, durante la quale verranno premiati i vincitori di tutte le sezioni proposte dal concorso: sceneggiatura per lungometraggio, soggetto per lungometraggio, sceneggiatura per cortometraggio CORTO86 e sceneggiatura disegnata DOLLY “Illustrare il cinema”.

