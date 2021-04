Venezia, flash mob di Fratelli d’Italia a sostegno del trasporto pubblico

locale. Speranzon: “No a risorse per il cashback, si salvino i posti di

lavoro”. Zingarlini: “Specificità unica che richiede risposte eccezionali”

Flash mob ieri mattina a Venezia organizzato da Fratelli d’Italia per

rilanciare il grido di dolore del trasporto pubblico veneziano: teatro

della manifestazione, Campo San Maurizio, davanti alla Prefettura.

A scendere in piazza con i consiglieri comunali Fdi di Venezia, anche il

capogruppo in consiglio regionale Raffaele Speranzon, i consiglieri di

municipalità Davide Quarta e Francesca Cavalier, e i rappresentanti dei

circoli Fdi di Venezia, Chioggia e Mestre.

“Negli ultimi due anni, dall’aqua granda al Covid, il turismo e a ricaduta il

trasporto pubblico hanno visto praticamente azzerati i loro incassi”,

spiega il consigliere comunale Francesco Zingarlini. “Servono

finanziamenti cospicui per garantire la salvezza del settore: per questo

abbiamo deciso di ritrovarci oggi davanti alle porte della Prefettura di

Venezia per lanciare questo messaggio al Governo e dare più forza

alla voce di tutti quei lavoratori che rischiano di pagare

pesantemente le conseguenze delle perdite del settore”.

Secondo le prime stime, servono almeno 80-100 milioni di euro per

tutelare il settore: “Sono perdite non più sopportabili da ACTV, e non

possiamo permetterci che a pagare questa crisi siano sempre i lavoratori.

Il Governo trovi le risorse necessarie: Venezia ha una specificità unica al

mondo nell’ambito del trasporto pubblico, che è la navigazione urbana, ed

ha costi pesantissimi; altrettanto unica ed eccezionale, quindi, deve essere

la risposta del governo nazionale”, conclude Zingarlini.

Concorda con Zingarlini Fabio Raschillà, coordinatore comunale di Fratelli

d’Italia Venezia: “Il trasporto pubblico locale a Venezia non è solo un

eccellente servizio, ma per alcune zone della nostra città diventa

fondamentale per viverne la straordinaria unicità. Il governo ha

abbandonato le istituzioni locali e i lavoratori, che meritano rispetto”

A sottolineare l’impegno di Fratelli d’Italia su questo fronte e a rincarare

l’attacco all’esecutivo nazionale è il capogruppo a Palazzo Ferro Fini,

Raffaele Speranzon: “Invece di continuare a finanziare strumenti utili solo

alle lobbies, come il cashback, o inutili come il reddito di cittadinanza, il

governo destini risorse a salvare aziende e posti di lavoro. Non parliamo

solo di un’azienda, ma di centinaia di posti di lavoro che sono

fondamentali anche per la sopravvivenza di settori economici centrali per

Venezia come il turismo, il commercio e i servizi pubblici”, attacca

Speranzon. “Fratelli d’Italia in consiglio regionale si è già schierata a

fianco dei lavoratori ACTV travolti da questa crisi, e continuerà sempre ad

essere dalla parte dei lavoratori. Si deve creare lavoro ed economia,

non consenso elettorale: ci attiveremo quindi con i nostri

rappresentanti a Roma, in primis con il senatore e coordinatore

regionale Luca De Carlo, affinché nei prossimi decreti del governo si

possano trovare queste risorse per salvare il trasporto pubblico locale

veneziano”.

Raffaele Speranzon

Capogruppo Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni

Consiglio Regionale del Veneto

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti