Venezia è sempre più smart con la fibra di TIM

Grazie alla collaborazione tra TIM ed il Comune di Venezia, anche Pellestrina, San Pietro in Volta e il Lido possono ora usufruire dei servizi a banda ultralarga fino a 200 Mbps

Parallelamente procede il piano che ha già portato la fibra FTTH in più di 95mila tra case e uffici, dotandoli di connessioni superveloci fino a 1 Gigabit/s

TIM ha esteso il cablaggio in fibra ottica nella città di Venezia “accendendo” la banda ultralarga anche a Pellestrina, San Pietro in Volta e al Lido dove i cittadini e imprese possono così utilizzare la connessione superveloce fino a 200 Megabit al secondo.

L’iniziativa ha dato una risposta tempestiva e concreta alle crescenti esigenze di connettività in un periodo in cui smart working e didattica a distanza sono diventati fondamentali nella vita quotidiana.

Si tratta di un importante risultato, fortemente voluto e perseguito dall’amministrazione locale, ottenuto grazie all’importante investimento fatto da TIM e alla collaborazione con il Comune di Venezia.

Questa collaborazione ha consentito di realizzare sul territorio una rete in grado di offrire servizi tecnologicamente evoluti, in linea con la nuova strategia aziendale che ha l’obiettivo di dare impulso alla trasformazione digitale del Paese. Ad oggi i servizi a banda ultralarga di TIM sono disponibili per il 91% dei veneziani.

Dopo aver cablato negli anni scorsi gran parte della città, in questi giorni altre importanti porzioni del territorio comunale sono state abilitate ai servizi ultrabroadband disponibili sulla nuova rete in fibra ottica che, grazie alla tecnologia FTTC (Fiber to the cabinet) permette di utilizzare la connessione superveloce fino a 200 Mbps a beneficio dei cittadini, delle imprese e della stessa pubblica amministrazione.

L’intervento effettuato nella località di Pellestrina e San Pietro in Volta, nello specifico ha riguardato più di 1.000 unità immobiliari collegate attraverso i cabinet con la fibra ottica alla centrale di zona, il servizio di internet veloce è già disponibile per la cittadinanza.

Il piano di cablaggio proseguirà nei primi mesi del 2021 interessando le aree del Lido, Ca’ Sabbioni e Ca’ Brentelle, consentendo in questo modo di dare ulteriore impulso allo sviluppo digitale del territorio e garantire ad un sempre più ampio numero di cittadini e alla stessa pubblica amministrazione l’accesso ad una moderna infrastruttura che già oggi consente di abilitare servizi e soluzioni innovative: dalla mobilità urbana alla sicurezza, dal monitoraggio ambientale ai trasporti, fino all’offerta turistica.

La connessione ad alta velocità consente inoltre di fruire di contenuti multimediali d’intrattenimento contemporaneamente su smartphone, tablet e smart TV.

Parallelamente TIM sta realizzando a Venezia un innovativo piano di cablaggio per portare la fibra ottica superveloce in tecnologia FTTH ed ha già collegato più di 95mila unità immobiliari, con l’obiettivo di dotare case e uffici di connessioni fino a 1 Gigabit/s. L’iniziativa rientra nel programma nazionale di copertura messo a punto da FiberCop, la nuova società del Gruppo TIM che ha l’obiettivo di realizzare la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese per sviluppare soluzioni FTTH (Fiber To The Home) secondo il modello del co-investimento “aperto” previsto dal nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche.

“Futuro, innovazione, salvaguardia dell’ambiente e mobilità green stano diventando sempre più di casa nelle isole di Pellestrina e del Lido – commenta il Consigliere delegato alle Isole Alessandro Scarpa Marta ringraziando il sindaco Luigi Brugnaro per l’impegno nei confronti dei cittadini. – Ora, grazie al lavoro di TIM, questi territori, sui quali l’Amministrazione comunale ha destinato importanti risorse, si stanno proiettando verso una connettività sempre più veloce e al passo con i più moderni sistemi di navigazione online. Venezia con le sue Isole e la sua terraferma rappresenta il simbolo di una Città che, nonostante un territorio eterogeneo, geograficamente molto ampio e artisticamente delicato, può competere con le grandi città del mondo. Grazie quindi a tutti coloro che hanno accettato di intraprendere questo percorso e stanno dimostrando di vincere questa importante sfida: la fibra ottica – conclude il Consigliere Scarpa – auspicando che questa possa arrivare anche nelle zone attualmente meno coperte dalla rete, rappresenta infatti una grossa opportunità, soprattutto per le famiglie e gli studenti dell’isola di Pellestrina che, in particolare in questo ultimo anno, sono costretti a seguire la didattica a distanza con molte difficoltà e necessitano di una linea efficiente”.

“Questo importante intervento permette ai cittadini e alle imprese di usufruire di numerosi servizi innovativi necessari allo sviluppo del territorio – ha dichiarato Franco Tiziani, Responsabile Field Operations Line Veneto di TIM – Sfruttando infatti le potenzialità della rete in fibra ottica, con una connessione veloce e sicura, oggi si è in grado di contribuire allo sviluppo dell’economia locale e puntare alla maggiore efficienza dei servizi pubblici per i cittadini. Estendendo la banda ultralarga a zone della città finora scoperte è stato possibile soddisfare la crescente esigenza di connettività legata allo smart working e all’e-larning dettata dall’emergenza sanitaria in atto. Grazie a questa nuova spinta infrastrutturale, TIM conferma il proprio impegno nel mettere a disposizione dei veneziani le proprie competenze ed infrastrutture, proponendosi come partner di riferimento per le Pubbliche Amministrazioni e le imprese”.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti