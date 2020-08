Veneto, temporali molto insidiosi attesi nel pomeriggio

TEMPORALI MOLTO INSIDIOSI ATTESI NEL POMERIGGIO, PRESTARE ATTENZIONE!

Sarà una giornata delicata dal punto di vista atmosferico, è ragionevole attendersi un transito temporalesco che probabilmente risulterà molto organizzato e produttivo di fenomeni accessori di intensità forte o molto forte.

Verso la metà del pomeriggio l’atmosfera sul nostro territorio regionale inizierà ad instabilizzarsi ed è ragionevole ipotizzare il transito di temporali produttivi di intense raffiche di vento (in grado di generare danni), grandinate occasionalmente anche di medie e grosse dimensioni e intense precipitazioni produttive di allagamenti improvvisi.

I parametri del vento previsti indicano altresì la possibilità di formazione di tornado associati a queste cellule temporalesche.

NON È POSSIBILE comprendere in maniera dettagliata quali saranno i settori più a rischio anche se possiamo indicare la fascia pedemontana come il settore a maggior eventualità di precipitazioni abbondanti e relative criticità idrogeologiche e i settori della media pianura come quelli più a rischio per tutta l’altra fenomenologia estrema indicata.

È fatta dunque raccomandazione di mantenersi aggiornati costantemente attraverso la Pagina di Meteo in Veneto, il sito di Arpa Veneto (per le immagini radar) e soprattutto attingere alle informazioni di Protezione Civile sul sito della Regione Veneto.

Approfittate di queste ore del mattino per mettere al riparo quanto possibile, non fatevi trovare impreparati ed evitate di trovarvi all’aperto durante i fenomeni.

AUTOPROTEGGERSI È L’ ATTEGGIAMENTO PIÚ INTELLIGENTE E A DISPOSIZIONE DI TUTTI.

Marco Rabito, Meteorologo AMPRO e Presidente di Meteo in Veneto

