La musica rende onore agli eroi in camice bianco. Un concerto/testimonianza quello che si terrà il 2 settembre 2020 a Monastier

La forza per ripartire con i big della musica e i camici bianchi veneti e lombardi insieme

La musica rende onore agli eroi in camice bianco traendo, proprio da loro, la forza per ripartire. Un concerto/testimonianza quello che si terrà il 2 settembre 2020 a Monastier in provincia di Treviso nel parco del Centro Servizi “Villa delle Magnolie” in prossimità del Presidio Ospedaliero “Giovanni XXIII”.

Sul palco, insieme, ci saranno Roby Facchinetti, il maestro Vittorio Matteucci e l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso. Con loro una rappresentanza degli eroi in camice bianco dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dell’Ospedale Covid di Jesolo con i colleghi del “Giovanni XXIII” di Bergamo, struttura duramente colpita dal coronavirus e del Presidio Ospedaliero “Giovanni XXIII” di Monastier.

Due complessi ospedalieri contraddistinti da destini diversi. A Bergamo il Covid-19 ha lasciato un segno indelebile su un’intera popolazione; a Monastier il virus è stato arginato garantendo al Presidio Ospedaliero “Giovanni XXIII” di essere considerato Covid free hospital.

Un gemellaggio in musica tra le due strutture che portano lo stesso nome e che, con gli altri ospedali operano ogni giorno con gli stessi principi: quelli della salvaguardia e della tutela dell’essere umano.

Sul palco salirà la musica come segno di rinascita ma anche come segno di rispetto nei confronti delle tante vite spezzate nei giorni bui dell’emergenza. Saranno le note a salutare degnamente ognuna di loro perché ognuna di loro rappresenta una famiglia, una storia fatta di amore, sacrifici, che non possono finire in un ultimo viaggio all’interno di un camion.

E poi le voci e le testimonianze di chi ha vissuto in prima persona l’angoscia, la paura di quei tristi momenti. Di chi ha messo a repentaglio anche la propria vita per salvare quella del prossimo. Quelle degli operatori della sanità, per ricordare ad una società, ancora purtroppo distratta, che il Covid si è solo nascosto e che, solo insieme con un comportamento rispettoso delle regole da parte di tutti, potremmo stanarlo e definitivamente sconfiggerlo.

Saranno presenti oltre agli artisti:

• dell’ospedale “Giovanni XXIII” di BERGAMO : il Dottor Stefano Fagiuoli Direttore del Dipartimento di Medicina ASST Papa Giovanni XXIII – Bergamo e dott.ssa Lauretta Rota Responsabile del Dipartimento Emergenza Urgenza e Area Critica Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo

• dell’Ospedale Ca’ Foncello di TREVISO : il Prof. Carlo Agostini Direttore Dipartimento di Medicina Interna Ospedale Ca’Foncello – Dott.ssa Lorena Zanin Coordinatrice Medicina Interna 1 e Dipartimento di Medicina Interna Ospedale Ca’ Foncello TV

• dell’Ospedale Covid di JESOLO (VE) il Dottor. Fabio Toffoletto Direttore Dipartimento di Area Critica, Pediatrica ed adulta e Don Eros Pellizzari sacerdote dell’Ospedale di San Donà che durante il Covid si è trasferito a quello di Jesolo per assistere gli ammalati

• del Presidio Ospedaliero “Giovanni XXIII” di MONASTIER (TV) il dottor Maurizio D’Aquino Primario di Medicina della Casa di Cura “Giovanni XXIII” di Monastier e il dottor Flavio Ogniben Direttore del Centro Servizi per gli Anziani “Villa delle Magnolie” di Monastier.

Un evento che non vuole essere solo un concerto, ma la dimostrazione che l’umanità, la partecipazione e la condivisione possono sovrastare qualsiasi cosa, anche il Covid, che ci ha piegato ma non ci ha abbattuto!

L’evento inizierà alle ore 20.30 ed è organizzato tenendo conto di tutte le normative relative ai distanziamenti e precauzioni anti Covid, per questo motivo sarà AD INVITO e chi partecipa dovrà indossare la mascherina. Alle ore 18.30 fino alle 19.00 artisti e medici, che poi, saliranno sul palco si rendono disponibili per incontrare la stampa. Per la STAMPA si prega di confermare la presenza entro lunedì 31 agosto a nelly pellin uff. stampa 348 2726138.

