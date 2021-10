“Veneto Classic 2021”: al via da parco San Giuliano di Mestre la gara ciclistica

Una giornata all’insegna dello sport e della sostenibilità. E’ partita oggi, domenica 17 ottobre alle 11.30, dal “Tamburello” di Parco San Giuliano a Mestre la corsa ciclistica Veneto Classic 2021. L’evento sportivo, organizzato in concomitanza con la Domenica ecologica a Venezia, concluderà il suo percorso alle 16.30 circa a Bassano del Grappa, dopo aver attraversato Treviso, Conegliano, il muro di Ca’ del Poggio, la salita simbolo del ciclismo tra le colline del Prosecco, Valdobbiadene e Asolo.

A dare avvio alla manifestazione sportiva di 207 chilometri riservata ai professionisti e promossa dal campione del ciclismo Filippo Pozzato (con il supporto del Comune di Venezia, della Regione Veneto e dei Comuni toccati dal percorso sulle due ruote) stamani il vicesindaco di Venezia con delega allo Sport, Andrea Tomaello. Nella mattinata di oggi, a partire dalle 10.30 anche diverse attività al parco San Giuliano per le famiglie: i bambini hanno potuto incontrare tanti campioni del ciclismo professionistico.

“Siamo contenti di ospitare la partenza della ‘Veneto Classic’ che rientra in una quattro giorni importante per il ciclismo in Veneto. E’ un’iniziativa che contribuise a mettere ‘in mostra’ a livello internazionale le bellezze veneziane e venete in generale. E’ l’anno zero della gara, ma spero si prosegua nei prossimi anni. Bellissimo vedere parco San Giuliano pieno di bambini e famiglie intere appassionate di sport”.

Ha manifestato la propria gratitudine nei confronti del Comune Filippo Pozzato, ideatore dell’evento, presente stamani: “Grazie per il supporto all’Amministrazione comunale e a Vela Spa che ci hanno dato una grande mano, hanno sposato subito il progetto. E’ la prima edizione ma sarà l’inizio di una gara importante”.

“Veneto Classic” è la quarta e ultima tappa della quattro giorni “Ride the Dreamland”, la manifestazione che unisce sport e valorizzazione del territorio. L’iniziativa ha preso il via il 13 ottobre con il Giro del Veneto professionisti, classica del ciclismo partita da Cittadella con arrivo in Prato della Valle a Padova. Il 15 ottobre si è invece disputata la prima gara ciclistica per professionisti su percorso gravel (ovvero su percorso sterrato) in Veneto, la “Serenissima Gravel” e ieri, 16 ottobre, spazio ai semplici appassionati con la “Granfondo VENEtoGO”. Infine oggi la chiusura con la Veneto Classic. Maggiori informazioni sulle gare su Venetoclassic.com.