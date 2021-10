Diventa un pilota di linea: la professione del futuro

Il prossimo 13 ottobre sono iniziati a Verona i corsi di Asteraviation , l’accademia di volo certificata da ENAC per la formazione di piloti di linea

Pilotare un aereo è una delle professioni più affascinanti e belle al mondo. Tutti, fin dai tempi antichi, abbiamo sognato almeno una volta nella vita di volare, di solcare i cieli e ammirare le nuvole al comando di un aereo.

La vita del pilota di linea può essere molto affascinante, ma parliamo di una professione che richiede anche un’alta dose di passione, impegno e motivazione.

Gli esperti prevedono che dopo la pandemia Covid, il settore dell’aviazione dovrà prepararsi ad affrontare una grave carenza di piloti. La domanda che l’industria aeronautica si sta ponendo non è SE ci sarà la crisi di disponibilità di piloti ma QUANDO questa crisi si presenterà.

Le previsioni di aumento dell’attività stanno spingendo le compagnie aeree passeggeri e cargo ad acquisire più aerei per tenere il passo con le maggiori esigenze di spedizione e di viaggio.

Molti piloti professionisti hanno deciso, a causa delle difficoltà economiche delle compagnie aeree durante la pandemia, di anticipare il pensionamento e molti altri andranno in pensione nei prossimi anni.

Sebbene l’offerta di lavoro per i piloti sia in aumento, i giovani che vogliono intraprendere la carriera di pilota di linea sta diminuendo.

Cosa serve per diventare un pilota

Per essere assunti come piloti da una qualsiasi compagnia aerea, è necessario aver frequentato i corsi di volo e conseguito le licenze di volo professionali.

La durata dei corsi può variare in base al tempo dedicato allo studio: dai due anni per i neo-diplomati ai quattro anni per chi vuole conciliare il lavoro con lo studio.



L’accademia di volo di Asteraviation a Verona

L’accademia di volo di Asteraviation di Verona è oggi una delle più importanti organizzazioni certificate a livello nazionale dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) dove poter conseguire le licenze di volo richieste per iniziare questa professione. Tutti i corsi di pilotaggio organizzati dall’Accademia sono finanziabili.

I programmi di addestramento di Asteraviation sono vincenti perché affiancati ad un programma che l’accademia ha messo a punto per sviluppare negli allievi tutte le capacità personali che le compagnie aeree oggi cercano nei piloti (leadership, problem solving, devision making).

Le compagnie assumono sempre futuri Comandanti, mai primi ufficiali. Richiedono maturità, leadership, team work e multitasking skills. Cercano persone umili con una buona conoscenza tecnica e talento per il volo. Richiedono persone flessibili, motivate, con la capacità di imparare velocemente.

