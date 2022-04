Valorugby Emilia – Mogliano Rugby 1969: 45-19

Reggio Emilia resiste al grande ritorno di Mogliano e sulla distanza vince con largo margine e punto di bonus. Divario pesante ma assolutamente immeritato e che arriva solo negli ultimi minuti di gioco, quando Mogliano, dopo aver mancato di un soffio la meta del sorpasso, subisce nella stessa azione, un giallo a Finotto, un rosso a Drudi e la meta che decide il match.

Poi altre due mete dei padroni di casa che approfittano dei tentativi poco accorti di Mogliano alla ricerca almeno di un’altra meta. La partita vede i biancoblù portarsi in vantaggio, e successivamente, nonostante una grande difesa, subire il ritorno di Reggio con tre mete che portano le squadre al riposo sul 21 a 9 per il Valorugby.

Dal 28′ della prima frazione, si sono disputate mischie no-contest per l’uscita delle prime linee di Reggio, e dal 38′ Reggio rimane in 14 uomini perchè il giocatore uscito per concussion non riesce a rientrare. Come detto Mogliano ci prova, gioca un buon secondo tempo, riduce il gap, ma al momento di effettuare il passo decisivo spreca l’occasione. Reggio ne approfitta e Mogliano deve subire un’altra sconfitta senza punti di bonus.

10/04/2022; Foto Alfio Guarise; Peroni Top10; Stadio Mirabello di Reggio Emilia; Valorugby Emilia v Mogliano Rugby 1969; rugby; Reggio Emilia

Queste le parole del capo allenatore Salvatore Costanzo: “Non voglio parlare delle decisioni arbitrari, mi dispiace solo per i ragazzi che anche oggi si sono battuti bene, dal primo all’ultimo e in particolare sono contento di quello che hanno saputo dare giovani come Spironello e Marini. Forse dovevamo essere maggiormente bravi a sfruttare il giocatore in più per 30-35 minuti, non ci siamo riusciti. Ma non mi sento di recriminare nulla a livello di impegno, come la settimana scorsa ho visto ottime cose, e ovviamente anche degli errori che come ho già detto con queste squadre paghi a caro prezzo. Ora ci aspetta l’ultima giornata, tra due settimane, l’ultima cartuccia a nostra disposizione per terminare bene la stagione. Giochiamo in casa, dobbiamo prepararci bene e voler finire nel migliore dei modi davanti al nostro pubblico, questo è l’ultimo obiettivo che dovremo raggiungere.”

Il Tabellino:

Reggio Emilia, Stadio “Mirabello” – Domenica 10 aprile 2022

PERONI TOP10 – XVII giornata

Valorugby Emilia v Mogliano Rugby 1969 45 – 19 (21-09)

Marcatori: p.t. 5′ c.p. Ormson (0-3), 9′ c.p. Ormson (0-6), 15′ m. Luus tr. Newton (7-6), 19′ c.p. Ormson (7-9), 29′ m. Garcia tr. Newton (14-9), 32′ m. Paletta tr. Newton (21-9); s.t. 50′ m. Drudi tr.Ormson (21-16), 62′ c.p. Newton (24-16), 65′ c.p. Ormson (24-19), 74′ m. Dell’Acqua tr. Newton (31-19), 77′ m. Schiabel tr. Newton (38-19), 79′ Dominguez tr. Newton (45-19).

Valorugby Emilia: Farolini (cap); Bertaccini (78′ Colombo), Castiglioni, Schiabel, Paletta; Newton, Garcia (65′ Dominguez); Amenta, Favaro, Mordacci (75′ Messori); Gerosa (51′ Ortombina), Du Preez (41′ Dell’Acqua); Randisi (2′ Chistolini) (27′ Sanavia), Luus (56′ Silva), Diaz (75′ Luus). all. Manghi

Mogliano Rugby 1969: Fadalti; Pavan (77′ Ceccato A.), Abanga, Pratichetti (26′-34′ Cerioni)(39′ Cerioni), Guarducci; Ormson, Fabi (62′ Semenzato); Derbyshire (cap), Marini, Fantini (44′ Finotto); Baldino (48′ Sante), Carraro (38′ Bocchi); Ceccato N. (10′ Spironello), Ferraro (24′ Bonanni), Ceccato A. (44′ Drudi). all. Costanzo

Arb.: D’Elia (Bari)

AA1 Franco, AA2 Bertelli

Quarto Uomo: Farinelli

TMO: Tomò

Cartellini: al 73′ giallo a Finotto (Mogliano Rugby 1969), al 75′ rosso a Drudi (Mogliano Rugby 1969)

Calciatori: Newton (Valorugby Emilia) 7/7; Ormson (Mogliano Rugby 1969) 5/5

Note: giornata soleggiata, con circa 15 gradi. Spettatori circa 600. Prima del match osservato minuto di silenzio in memoria di Alfio Angioli ex Nazionale Azzurro.

Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 5 , Mogliano Rugby1969 0

Player of the Match: Giulio Bertaccini (Valorugby Emilia)

Ufficio Stampa Mogliano Rugby 1969