Montebelluna. Incontri di cinema, musica e cultura con l’Associazione Culturale Bordeaux

Il 6 aprile a Montebelluna si è tenuto il primo incontro dell’Associazione Culturale Bordeaux, costituita da Rossana Mantese, Irene Olivotto, Morena Varaschin, Aurora Scremin, Antonio Petronelli e Alessandro Andolfato in qualità di Presidente.

L’Associazione approfondisce incontri di cinema, musica, cultura e prossimamente partirà anche con dei corsi di recitazione nella città di Montebelluna e dintorni.

Lo scorso 6 novembre l’Associazione ha aperto le danze con un bellissimo evento presso il Cinema Italia Eden di Montebelluna, con ospite l’attore e regista Alessandro Bressanello, nel ruolo di “Aldo” nell’ultimo capolavoro del regista Paolo Sorrentino “È stata la mano di Dio”.



Prima della proiezione in sala il pubblico ha potuto assaporare alcuni aneddoti in merito alla pellicola e porre anche delle domande al nostro ospite.



Prossimamente in agenda tantissime novità e appuntamenti.