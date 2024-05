Uno “Sguardo d’Insieme” per prevenire

Torna l’iniziativa di prevenzione per la salute degli occhi e del cuore, grazie ai Rotary Club “Sguardo d’Insieme” da domani, a Mestre

Mestre – Parte domani da Piazzetta Coin la prima giornata di prevenzione della salute degli occhi e del cuore, voluta dai Rotary Club. Nella scorsa edizione sono stati fatti quasi 1000 screening.

“Sguardo d’Insieme”

Anche un semplice test di pochi minuti può rivelare situazioni di rischio, importanti per la salute degli occhi e del cuore. Un anno fa quasi 1000 cittadini veneziani si sono sottoposti a controlli oculari e cardiologici attraverso l’iniziativa “Sguardo d’Insieme”, il 12,5% dei partecipanti agli screening oculari è stato reindirizzato ad uno specialista per sospetto glaucoma.

Anche quest’anno la campagna per la prevenzione oculare e cardiologica fa tappa a Mestre, Noale e Mogliano Veneto. Nel maggio 2023 furono in tutto 961 gli screening effettuati, di cui 353 cardiologici e 536 oculistici.

A fronte degli oltre 500 test oculari effettuati ben 67 cittadini (il 12,5%) sono stati invitati ad un approfondimento oculistico per sospetto glaucoma, e 5 utenti per sospetto cheratocono.

L’iniziativa

La cittadella itinerante per la salute degli occhi e del cuore si presenta come un vero e proprio villaggio della salute, aperto ai cittadini. L’iniziativa è promossa da Distretto Rotary 2060, da Rotary Club Venezia Mestre Torre, Rotary Club Venezia Noale dei Tempesta, Rotary Club Treviso Terraglio e Rotaract Mestre Insieme.

Inoltre, con la collaborazione di Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, Amici del Cuore Terraferma Veneziana OdV e Cuore Amico Mirano.

Alla conferenza stampa di presentazione del progetto ha presenziato questa mattina l’assessore alla Coesione Sociale Simone Venturini del Comune di Venezia insieme ai rappresentanti istituzionali del comune di Noale e di Mogliano Veneto.

La prevenzione

“É importante fare prevenzione, che significa intervenire per tempo, badare alla propria salute ma vuol dire anche occuparsi della salute del sistema sanitario” ha affermato Venturini. “Questo secondo appuntamento è riuscito a mettere ancora una volta insieme le associazioni, le amministrazioni e i medici di questo territorio. E sappiamo che solo insieme si vince, anche sul tema salute”.

La campagna è infatti inserita nel programma “Le città in festa” del Comune di Venezia ed è patrocinata da tutte e tre le amministrazioni, da Ulss 3 Serenissima e Ulss 2 Marca Trevigiana.

“Il Distretto Rotary 2060 torna anche quest’anno a farsi portavoce di un messaggio importante per la salute di tutti. Ringrazio i soci dei club cittadini coinvolti per l’impegno posto in questo service, e tutti i partner con cui abbiamo scelto di fare sistema per essere più vicini ai cittadini” afferma Anna Favero, Governatore del Distretto Rotary 2060.

“Anche quest’anno siamo lieti di accogliere l’invito dei Rotary Club a tornare in piazza per la prevenzione” afferma Diego Ponzin, Direttore Sanitario di Fondazione Banca degli Occhi del Veneto. “Torneremo a proporre screening volti alla prevenzione del glaucoma e, per i più giovani, del cheratocono“

Se non diagnosticato e trattato, il glaucoma può provocare danni permanenti alla vista, che quando vengono percepiti dal soggetto sono ormai già importanti e irreversibili. Il cheratocono è invece una patologia che colpisce e deforma la cornea e che si sviluppa prevalentemente in giovane età.

Accanto al Camper della prevenzione oculare di Fondazione Banca degli Occhi, saranno presenti sette stand informativi a cura dei Rotary Club e delle associazioni.

Amici del Cuore

A Mestre, grazie agli Amici del Cuore, sarà possibile sottoporsi a screening cardiologici con elettrocardiogramma e misurazione della glicemia e del colesterolo, per i quali occorrerà presentarsi la mattina a digiuno.

“Una proposta – fa sapere Maria Elena Maffei, Vice Presidente associazione Amici del Cuore – che rivolgiamo in particolare ai giovani adulti dai 35/40 anni fino ai 65 anni, che non hanno mai avuto alcun evento cardiologico e non si sottopongono regolarmente ad esami”.

Anche a Noale e a Mogliano Veneto cuore sotto controllo: “Noi saremo a disposizione per la misurazione gratuita di glicemia e colesterolo, con la possibilità di consulenza cardiologica” conferma Nicolò Cammarata, Presidente Associazione Cuore Amico Mirano.

INFO E ORARI

I Camper e gli stand della prevenzione saranno: sabato 4 maggio in Piazzetta Coin, a Mestre, con orario 9-12.30 e 14.30-17; domenica 5 maggio a Noale, in Piazza XX Settembre, con orario ore 9-13; e sabato 11 maggio a Mogliano Veneto, Piazza Caduti, ore 9–12.30 e 14.30-17.

Tutti gli screening proposti nel progetto “Sguardo d’insieme” sono volti ad individuare la presenza di fattori di rischio e saranno gratuiti e accessibili, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti.