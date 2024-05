Entriamo ufficialmente nella campagna elettorale tra incontri pubblici e presentazioni delle liste

MOGLIANO VENETO. Depositate le liste, si entra nella campagna elettorale vera e propria, come previsto dalla legge. Fino ad ora abbiamo assistito alla presentazione dei candidati sindaci, sulle strade sono apparsi i primi manifesti elettorali, le vele con il volto dei candidati hanno percorso le strade dei paesi e della città.

Ora iniziano i confronti pubblici che ci accompagneranno fino al voto.

Domani sabato 4 maggio, a Mogliano, tre eventi catturano l’attenzione dell’elettore. La presentazione della lista di Fratelli D’Italia a supporto di Bortolato alle ore 11,30 presso “Saòr” in Piazzetta duca d’Aosta. Nel pomeriggio, alle ore 16, sarà la volta del sindaco Davide Bortolato che presenterà la sua lista al Parco della Cultura Caregaro Negrin.

Nel frattempo assistiamo al primo incontro pubblico tra i 3 candidati sindaci dal titolo “Acqua, aria, terra: tre beni da salvaguardare e gestire”, un confronto promosso dal “ Comitato a difesa delle Cave di Marocco” e “Forum nazionale salviamo il paesaggio” coordinamento di Mogliano Veneto. L’incontro, aperto alla cittadinanza, si terrà domani mattina alle ore 10 presso il Centro Anziani.

Altro confronto importante fra i candidati sindaci è stato promosso dall’Associazione di Quartiere Mazzocco-Torni per lunedì 6 maggio, alle ore 20.30, presso la sala Mocenigo, in via Torni 51, all’Istituto Gris. Il confronto è previsto all’americana, con domande a tempo a ciascun candidato, sia sulle tematiche relative al Quartiere che della città. Anche questa serata è aperta alla partecipazione di tutti i cittadini che vogliono conoscere più da vicino i candidati alla carica di primo cittadino e capire il loro programma.